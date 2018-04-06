Володин: у Думы и правительства выстроен диалог, этому помогла личная поддержка премьера

"За прошедшие 1,5 года работы Госдума [седьмого созыва] и правительство смогли выстроить конструктивный диалог", — сказал спикер, признав, что это «было непросто и непривычно».

По мнению Володина, депутаты «где-то сами были к нему [диалогу] не готовы». «Сложившаяся практика — либо отсутствия диалога, либо поддержки [законопроектов] без обсуждения нам мешала развивать отношения, построенные на соблюдении норм, правил публичных дискуссий, в рутинной работе, предваряющей принятие законов», — пояснил Володин.

Он подчеркнул, что налаживанию конструктивного диалога депутатов с правительством способствовала позиция премьер— министра. «Без личной поддержки председателя правительства мы не смогли бы выстроить этот диалог, синхронизировать регламент Госдумы с регламентом правительства», — обратил внимание глава нижней палаты парламента.