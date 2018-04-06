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Володин: у Думы и правительства выстроен диалог, этому помогла личная поддержка премьера
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Володин: у Думы и правительства выстроен диалог, этому помогла личная поддержка премьера 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
АНОСИНО /Московская обл. /6 апреля. /ТАСС/. Госдума и правительство РФ наладили конструктивный диалог, его выстраивание было бы невозможно без личной поддержки премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на расширенном заседании фракции "Единая Россия", участие в котором принимает Медведев.
"За прошедшие 1,5 года работы Госдума [седьмого созыва] и правительство смогли выстроить конструктивный диалог", — сказал спикер, признав, что это «было непросто и непривычно».
По мнению Володина, депутаты «где-то сами были к нему [диалогу] не готовы». «Сложившаяся практика — либо отсутствия диалога, либо поддержки [законопроектов] без обсуждения нам мешала развивать отношения, построенные на соблюдении норм, правил публичных дискуссий, в рутинной работе, предваряющей принятие законов», — пояснил Володин.
Он подчеркнул, что налаживанию конструктивного диалога депутатов с правительством способствовала позиция премьер— министра. «Без личной поддержки председателя правительства мы не смогли бы выстроить этот диалог, синхронизировать регламент Госдумы с регламентом правительства», — обратил внимание глава нижней палаты парламента.
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