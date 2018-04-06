В ГК введут новую статью, предусматривающую ответственность контролирующих лиц за убытки

Минэкономразвития РФ разработало поправки в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ , касающиеся определения контролирующих и подконтрольных лиц и их ответственности за причиненные убытки.

На данный момент понятие контролирующего лица в российском законодательстве регулируется с помощью концепции «основное — дочернее общество». Однако данная норма, по мнению МЭР, имеет целый ряд недостатков. Так, использование понятия «основное хозяйственное общество (товарищество)» исключает возможность признания в качестве такового физического лица, которое вполне может быть контролирующим лицом. Не подпадают под действие нынешней нормы госкорпорации и хозяйственные общества, в которых они имеют контрольную долю участия, унитарные предприятия ‎и подконтрольные им хозяйственные общества. Не учитываются ситуации, когда лицо косвенно через подконтрольных лиц имеет право избирать или назначать единоличный исполнительный орган. У судов нет четкого понимания, каких критериев и какой степени контроля достаточно, чтобы признать общество основным по каким-либо иным основаниям.

Таким образом, с учетом сложившейся к настоящему времени практики, действующая норма не учитывает множество явных ситуаций, в которых возникают отношения контроля и подконтрольности, что, в частности, не позволяет привлечь лицо, которое осуществляет контроль, к ответственности в виде возмещения убытков в случае причинения вреда подконтрольному обществу по его вине.

Положения законопроекта, по словам разработчиков, учитывают все пробелы и недостатки действующих норм, зарубежный опыт и практику применения, а также замечания и предложения российской доктрины. Устанавливаемые им нормы позволяют наиболее точно установить контролирующее лицо, привлечь его к соразмерной ответственности за убытки и восстановить имущественную сферу подконтрольного лица, тем самым эффективно защитив права подконтрольного лица и его участников.

В предлагаемых статьях закреплена концепция «контролирующее лицо — подконтрольное юридическое лицо», терминологией подчеркивается, что подконтрольными могут быть только юридические лица. В статье предусматривается как прямой способ контроля, так и косвенный — через подконтрольных лиц. Контроль может быть как самостоятельный, так и совместный (осуществляемый с подконтрольными или со связанными лицами, которыми являются супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные).

В норме названы основания возникновения отношений контроля. Указывается, в силу чего лицо может быть контролирующим, а затем перечисляются возможности распоряжаться определёнными правами, которые в совокупности позволяют квалифицировать данные отношения как отношения «контроля и подконтрольности».

Законопроектом в ГК вводится статья 53.4, предусматривающая ответственность контролирующих лиц. В ней устанавливается право подконтрольной организации и ее участников требовать возмещения убытков, которые были причинены подконтрольной организации по вине контролирующего лица. Устанавливается субсидиарное применение главы 59 ГК, поскольку данная ответственность носит деликтный характер.