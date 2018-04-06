Более 500 преподавателей Подмосковья обучили технологиям искусственного интеллекта

Для директоров школ и учителей Подмосковья провели специальное обучающее мероприятие, посвященное искусственному интеллекту, слушателям рассказали об основных трендах развития цифрового мира и экономики, говорится в сообщении пресс-службы Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»

«Пятого апреля в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк» прошло обучающее мероприятие для директоров школ и преподавателей в рамках проектов «Академия искусственного интеллекта» и «Академия Среднерусского банка». Мероприятие посетили более 500 человек: 300 очно и еще более 200 в формате селектора на территориях Московской области», — говорится в сообщении.

«Помимо выполнения стандартных банковских операций, Сбербанк делится самым дорогим — передовыми знаниями и трендами. Члены правления банка ежегодно проходят обучение в Стэнфорде у лучших преподавателей в мире, чтобы внедрять новые технологии и делиться ими с другими. В Среднерусском банке ПАО «Сбербанк» есть академия СРБ, где сотрудники в роли волонтеров-преподавателей обучают наших бизнес-партнеров, клиентов и школьников. И мы с удовольствием приедем к вам», — отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что совместными усилиями можно закрыть дефицит знаний в области искусственного интеллекта, вырастить новое поколение и сделать страну более конкурентоспособной на мировом рынке.

На семинаре выступили спикеры академии Среднерусского банка. Слушателям рассказали об основных трендах развития цифрового мира и экономики, научили справляться со стрессом, контролировать эмоции.

Как уточняется в сообщении, управляющий директор по исследованиям и разработкам, руководитель академии технологий и данных корпоративного университета ПАО «Сбербанк» Андрей Черток провел открытый урок по искусственному интеллекту и машинному обучению. Он познакомил аудиторию с историей возникновения искусственного интеллекта, рассказал о проекте и его перспективах и передал преподавателям методологию ведения уроков и учебные материалы.

«Участники семинара отметили, что представленный материал позволяет вовлечь преподавателей в активное освоение новых педагогических технологий», — добавляется в сообщении.