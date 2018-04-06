Ещё
Спецпредставитель Путина по экологии рассказал об уникальных бумажных пакетах из Карелии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецпредставитель Путина по экологии рассказал об уникальных бумажных пакетах из Карелии 

Ведомости 1 час назад
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил информировать ритейлеров о прочных бумажных пакетах российского производства. По его мнению, такие пакеты помогут снизить вред для экологии от пластиковой тары, передает ТАСС.
Иванов рассказал, что Сегежский ЦБК впервые в истории стал производить бумажные пакеты, выдерживающие несколько десятков килограммов. «Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых», — сказал он. По его словам, до ритейлеров необходимо каким-то образом донести эту информацию, чтобы бумажные пакеты могли конкурировать с полиэтиленовыми пакетами.
Иванов напомнил, что пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются около 300 лет, поэтому их нецелесообразно хранить на свалках. Их нужно перерабатывать, а вторсырье снова использовать в производстве.
Ведомости: последние новости
Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ РБК составил рейтинг самых востребованных франшиз в 2017 году МИД вызвал иностранных послов для объявления ответных мер на высылку дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками588
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост93
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным355
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
На Украине угрожают взорвать Крымский мост67
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение