Спецпредставитель Путина по экологии рассказал об уникальных бумажных пакетах из Карелии

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил информировать ритейлеров о прочных бумажных пакетах российского производства. По его мнению, такие пакеты помогут снизить вред для экологии от пластиковой тары, передает ТАСС

Иванов рассказал, что Сегежский ЦБК впервые в истории стал производить бумажные пакеты, выдерживающие несколько десятков килограммов. «Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых», — сказал он. По его словам, до ритейлеров необходимо каким-то образом донести эту информацию, чтобы бумажные пакеты могли конкурировать с полиэтиленовыми пакетами.

Иванов напомнил, что пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются около 300 лет, поэтому их нецелесообразно хранить на свалках. Их нужно перерабатывать, а вторсырье снова использовать в производстве.