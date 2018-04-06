Соловьев: не надо ждать, что США сами сойдут с пьедестала

В условиях многочисленных внешних угроз современной России нужна мощная идеологическая платформа, которую и будут продвигать СМИ, заявил известный тележурналист Владимир Соловьёв на VII Московской конференции по международной безопасности. Соловьев\: смешно ждать, что США сами сойдут с пьедестала

"Наша страна виновна сама в потере иммунитета. Смешно ждать, что США или любая другая страна вдруг изменят свою природу и скажут: «Мы сойдем с того пьедестала, на который сами забрались». Мы сами как страна отказались от собственного суверенитета в 90-е годы, отказались от своей идеологии, поэтому смешно чего-то требовать от армии, которой в плане идеологии де-факто являются и СМИ, потому что государство не выдает идеологическую платформу. Как может воевать армия, если полководец ее не ведет и не ставит задачу?" — заявил Соловьев.

По мнению тележурналиста, армией нельзя управлять так, как обычными чиновниками, и то же самое касается работы СМИ. Это не десант, который можно высадить в данный момент, и он решит задачу, отметил Соловьев.

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