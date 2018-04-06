Правительство не отчиталось перед Радой, следующая попытка через две недели

Когда закончился «час вопросов к правительству» народные депутаты, отвечая на соответствующий вопрос спикера, заявили, что отчет не состоялся.

«Хорошо, тогда в следующую пятницу (состоится отчет — ред.)», — заявил спикер.

Таким образом, отчет Кабмина завершит собой следующую пленарную неделю, которая продлится с 17 по 20 апреля.

Кабмин отчитывается о результатах своей работы перед Радой. Если деятельность правительства признают неудовлетворительно, парламент имеет право принять резолюцию о недоверии Кабмину, что влечет за собой его отставку.