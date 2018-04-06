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Правительство не отчиталось перед Радой, следующая попытка через две недели
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Правительство не отчиталось перед Радой, следующая попытка через две недели 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает РИА Новости.
Когда закончился «час вопросов к правительству» народные депутаты, отвечая на соответствующий вопрос спикера, заявили, что отчет не состоялся.
«Хорошо, тогда в следующую пятницу (состоится отчет — ред.)», — заявил спикер.
Таким образом, отчет Кабмина завершит собой следующую пленарную неделю, которая продлится с 17 по 20 апреля.
Кабмин отчитывается о результатах своей работы перед Радой. Если деятельность правительства признают неудовлетворительно, парламент имеет право принять резолюцию о недоверии Кабмину, что влечет за собой его отставку.
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