Красная горка для пасхальных яиц. Куда поехать на праздник

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Сергиев Посад, остров Валаам, Дивеево, Ростов Великий и Соловки, по данным систем бронирования, входят в топ-5 направлений пасхальных путешествий. Ростуризм предлагает расширить географию. Купеческий размах, история царской семьи и легендарных сражений — все это можно совместить с праздником. О том, куда стоит отправиться на Пасху, — в материале РИА Новости.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

По информации сервиса бронирования, в Сергиевом Посаде можно остановиться в среднем за 1300 рублей, проживание на Валааме и в Дивеево — около 2000 рублей, в Ростове Великом и на Соловках — менее тысячи рублей в сутки.

Туристы интересуются и другими городами.

"Для многих Пасха — это семейный праздник, — говорит Виктория Бокова, менеджер паломнической службы «Радонеж». По ее словам, в эти дни у тех, кто решает куда-то поехать, наибольшей популярностью пользуется Иерусалим. Люди своими глазами хотят увидеть чудо схождения Благодатного огня.

Если говорить о России , то верующие стремятся посетить монастыри. «Те, кто почитают Серафима Саровского едут в Дивеево. Но обычно в следующую за Пасхой неделю, на так называемую Антипасху», — поясняет Виктория Бокова.

Также на праздники посещают Оптину Пустынь (Ставропигиальный мужской монастырь), Ставропигиальный женский монастырь (Шамордино) Калужской области

Экоферма с дегустацией

Bо вполне светской туркомпании рассказали о пасхальном туре по Можайской области с осмотром Ферапонтова монастыря (Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской монастырь). Это, кстати, единственный из 18 средневековых монастырей Можайска , сохранившийся до наших дней.

Публикация от 💯Натуральные🍶продукты (@alspasru)

28 Окт 2017 в 7:54 PDT Есть в туре место и празднику. По словам директора турфирмы Алины Ольшанской, на воскресенье запланирована экскурсия на экоферму с дегустацией молочной продукции, куличей и мастер-классом по росписи пасхальных яиц.

Но вне зависимости от того, решили ли вы остаться с семьей дома или отправиться в путешествие, в России много возможностей встретить религиозный праздник. Интересную программу на Пасху предложил Ростуризм.

Встречая солнце

Владивосток — столица Приморья — город светский. Но Пасху отмечают все горожане, вне зависимости от вероисповедания, как праздник возрождения", — рассказали в Ростуризме.

На одной площадке можно научиться расписывать пасхальные яйца и тут же освятить результаты своего труда. А рядом учат украшать куличи и вырезать деревянные формы для творожной пасхи.

Кореи. Большой популярностью пользуется русская пасхальная забава — христование: когда вручают освященные яйца и предлагают проверить, какое окажется прочнее при ударе. Веселье захватывает всех, даже туристов из Китая

С купеческим размахом

Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород все праздники отмечает с купеческим размахом, и Пасха — не исключение. Пасхальные традиции в негласной столице Поволжья очень чтут. Даже в годы советской власти нижегородцы собирались во дворах в круг, чтобы посоревноваться в мастерстве катания пасхальных яиц с Красной горки.

Взрослые вместе с детьми устанавливали специальные желобки из картона или шифера для яиц-катанок, раскладывали под импровизированными горками монетки, пряники и конфеты. Чье яйцо-катанка стукнется о приз — тот его и забирает.

Торжественный маршрут

Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове

Православные туристы отправляются на пасхальные выходные и по маршруту «Псков — Изборск — Печоры ». Посетить эти три города можно и в любое другое время, но в главный христианский праздник это путешествие отличается особой торжественностью.

Именно на псковской земле родилась княгиня Ольга — первая правительница-христианка на Руси. На подступах к городу святой Александр Невский защитил православную Русь от нашествия Тевтонского ордена. О стены псковского кремля разбились надежды польского князя Стефана Батория распространить католичество среди русского народа. Здесь же отрекся от престола последний российский император Николай II

Следующий пункт паломнического пасхального маршрута — Изборск, одна из самых древних крепостей северо-запада Руси. Ее первым князем стал варяг Трувор, брат приглашенного на княжение в Новгород Рюрика.

Спустившись к подножию крепостных стен, можно прогуляться до Словенских ключей, которые местные называют ключами двенадцати апостолов.

Воду в этих живописных источниках освящают на святую неделю, и люди приходят сюда за исцелением от недугов.

Финальная точка маршрута — город Печоры, выросший вокруг одного из самых крупных и древних мужских монастырей Руси — Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный в XV веке над подземными пещерами, где ныне покоятся более десяти тысяч праведных иноков и святых, этот монастырь не закрывался даже в советские годы. За более чем пятьсот лет истории обители в ней ни разу не прекращалась молитва.