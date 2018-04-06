Ещё
Что такое Антипасха и кто её празднует?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что такое Антипасха и кто её празднует? 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В этом слове нет ничего страшного и противоречащего Воскресению Христову. Греческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив». То есть неделя напротив или после Светлого Воскресения Христова. Потому что в этот день, завершающий Светлую седмицу, христиане снова с полной силой вспоминают Светлое Христово Воскресенье и будто бы вновь погружаются в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха — это вместо Пасхи или вторая Пасха. Иногда это воскресенье называют восьмым днем Пасхи. Цифра «8» обозначает восьмой день существования мира.
Есть и другие названия этого дня — Фомино воскресенье (в честь апостола Фомы неверующего) и Красная горка, русский народный праздник. В Великий пост в православии запрещены веселье, венчание и свадьбы. А с Красной горки начинались массовые гуляния. В этот день девушки и молодые женщины водили хороводы и устраивали игры. Популярная: катать красные пасхальные яйца с горы: у кого дальше всех прокатится и не разобьётся, того ждёт удача. Женихи в этот день обливали водой свою избранницу. Если парень не посватается после такого обливания, то опозорит девушку. Чтобы сохранить красоту и молодость, на Красную горку при блеске молний нужно умыться дождём.
Существовало поверье, что тех, кто в этот день сидел дома, в скором времени ждали неудачи. А поженившиеся на Красную горку будут жить долго и счастливо.
АиФ-Уфа: последние новости
На открытии бургерной в Уфе Тимати испугался толпы и свернул акцию Квартал вокруг старейшей церкви Уфы планируется застроить высотками На следующей неделе в трёх районах Уфы отключат воду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками588
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост93
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным361
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
На Украине угрожают взорвать Крымский мост71
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение