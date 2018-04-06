Что такое Антипасха и кто её празднует?

В этом слове нет ничего страшного и противоречащего Воскресению Христову. Греческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив». То есть неделя напротив или после Светлого Воскресения Христова. Потому что в этот день, завершающий Светлую седмицу, христиане снова с полной силой вспоминают Светлое Христово Воскресенье и будто бы вновь погружаются в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха — это вместо Пасхи или вторая Пасха. Иногда это воскресенье называют восьмым днем Пасхи. Цифра «8» обозначает восьмой день существования мира.

Есть и другие названия этого дня — Фомино воскресенье (в честь апостола Фомы неверующего) и Красная горка, русский народный праздник. В Великий пост в православии запрещены веселье, венчание и свадьбы. А с Красной горки начинались массовые гуляния. В этот день девушки и молодые женщины водили хороводы и устраивали игры. Популярная: катать красные пасхальные яйца с горы: у кого дальше всех прокатится и не разобьётся, того ждёт удача. Женихи в этот день обливали водой свою избранницу. Если парень не посватается после такого обливания, то опозорит девушку. Чтобы сохранить красоту и молодость, на Красную горку при блеске молний нужно умыться дождём.

Существовало поверье, что тех, кто в этот день сидел дома, в скором времени ждали неудачи. А поженившиеся на Красную горку будут жить долго и счастливо.