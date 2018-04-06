Содержал племянника, зятя и дочь. В Красноселькупском районе руководителя предприятия наказали за нарушение закона

В Красноселькупском районе директор муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» получил выговор за то, что устроил на работу племянника, зятя и дочь.

При этом до тех пор, пока это все не выявилось, они успели получить ещё стимулирующие надбавки в 850 тыс. рублей. Именно на эту сумму он оценил работу родственников по итогам работы за прошлый год, — сообщает окружная прокуратура.

Нарушение законодательства выявил прокурор района во время проверки соблюдения норм о противодействии коррупции. Сейчас трудовые договоры с его родственниками расторгнуты.