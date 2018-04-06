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Содержал племянника, зятя и дочь. В Красноселькупском районе руководителя предприятия наказали за нарушение закона
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Содержал племянника, зятя и дочь. В Красноселькупском районе руководителя предприятия наказали за нарушение закона 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Красноселькупском районе директор муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» получил выговор за то, что устроил на работу племянника, зятя и дочь.
При этом до тех пор, пока это все не выявилось, они успели получить ещё стимулирующие надбавки в 850 тыс. рублей. Именно на эту сумму он оценил работу родственников по итогам работы за прошлый год, — сообщает окружная прокуратура.
Нарушение законодательства выявил прокурор района во время проверки соблюдения норм о противодействии коррупции. Сейчас трудовые договоры с его родственниками расторгнуты.
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