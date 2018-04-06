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В Нижегородском кремле установили синий забор
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В Нижегородском кремле установили синий забор 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Евгения КругловаВ Нижегородском кремле установили синий забор
На один синий забор в Нижнем Новгороде стало больше. Его установили в самом центре города, на территории Кремля.
Ремонтные работы ведутся рядом с Коромысловой башней.
Участок пешеходной зоны огорожен синим забором.
Пройти этот участок можно только вдоль стены Кремля. Возможно, ремонтные работы связаны с заменой брусчатки.
А вот движение рядом с Северной башней полностью перекрыто. Спуститься на улицу Рождественскую здесь уже нельзя.
Когда завершаться ремонтные работы в Нижегородской кремле, неизвестно.
Почему Синезаборск — второе название Нижнего Новгорода, читайте здесь.
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