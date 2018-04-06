В Нижегородском кремле установили синий забор

Фото Евгения КругловаВ Нижегородском кремле установили синий забор

На один синий забор в Нижнем Новгороде стало больше. Его установили в самом центре города, на территории Кремля.

Ремонтные работы ведутся рядом с Коромысловой башней.

Участок пешеходной зоны огорожен синим забором.

Пройти этот участок можно только вдоль стены Кремля. Возможно, ремонтные работы связаны с заменой брусчатки.

А вот движение рядом с Северной башней полностью перекрыто. Спуститься на улицу Рождественскую здесь уже нельзя.

Когда завершаться ремонтные работы в Нижегородской кремле, неизвестно.

Почему Синезаборск — второе название Нижнего Новгорода, читайте здесь.