В Нижегородском кремле установили синий забор 

Фото Евгения КругловаВ Нижегородском кремле установили синий забор
На один синий забор в Нижнем Новгороде стало больше. Его установили в самом центре города, на территории Кремля.
Ремонтные работы ведутся рядом с Коромысловой башней.
Участок пешеходной зоны огорожен синим забором.
Пройти этот участок можно только вдоль стены Кремля. Возможно, ремонтные работы связаны с заменой брусчатки.
А вот движение рядом с Северной башней полностью перекрыто. Спуститься на улицу Рождественскую здесь уже нельзя.
Когда завершаться ремонтные работы в Нижегородской кремле, неизвестно.
Почему Синезаборск — второе название Нижнего Новгорода, читайте здесь.