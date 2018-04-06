Ещё
Неверов раскритиковал идею выдвижения Тулеева в спикеры парламента Кузбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неверов раскритиковал идею выдвижения Тулеева в спикеры парламента Кузбасса 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов подверг критике предложение выдвинуть Амана Тулеева на пост спикера Совета народных депутатов области.
«Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», — сообщил Неверов в разговоре с журналистом «Интерфакса».
Напомним, в начале месяца Аман Тулеев подал в отставку после ЧП в торговом комплексе «Зимняя вишня», которое унесло жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Спустя некоторое время политик получил вакантный мандат в областном парламенте.
Ранее сообщалось, что несколько депутатов ГД от Кемеровской области предложили врио губернатора Сергею Цивилеву поддержать выдвижение экс-главы региона на пост спикера регионального парламента.
Аргументы и Факты: последние новости
Депутаты областного совета Кузбасса соберутся на внеочередную сессию Минфин США объяснил санкции в отношении российских бизнесменов Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов257
В США заговорили об угрозе военным летчикам58
США ввели санкции против российских бизнесменов328
На Украине угрожают взорвать Крымский мост384
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение