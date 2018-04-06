Неверов раскритиковал идею выдвижения Тулеева в спикеры парламента Кузбасса

«Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», — сообщил Неверов в разговоре с журналистом «Интерфакса»

Напомним, в начале месяца Аман Тулеев подал в отставку после ЧП в торговом комплексе «Зимняя вишня», которое унесло жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Спустя некоторое время политик получил вакантный мандат в областном парламенте.