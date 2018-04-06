Неверов раскритиковал идею выдвижения Тулеева в спикеры парламента Кузбасса 

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов подверг критике предложение выдвинуть Амана Тулеева на пост спикера Совета народных депутатов области.
«Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», — сообщил Неверов в разговоре с журналистом «Интерфакса».
Напомним, в начале месяца Аман Тулеев подал в отставку после ЧП в торговом комплексе «Зимняя вишня», которое унесло жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Спустя некоторое время политик получил вакантный мандат в областном парламенте.
Ранее сообщалось, что несколько депутатов ГД от Кемеровской области предложили врио губернатора Сергею Цивилеву поддержать выдвижение экс-главы региона на пост спикера регионального парламента.