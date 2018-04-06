Мобильный пункт проверки легких будет работать в субботу в Сокольниках 

7 апреля в центре парка «Сокольники» в течение четырех часов будет работать передвижной флюорографический кабинет.
В пресс-службе парка отметили, что обследование организует столичный научно-практический центр борьбы с туберкулезом, подведомственный Депздраву Москвы. Малодозовую цифровую флюорографию смогут пройти все желающие.
Данный метод исследования весьма эффективен при ранней диагностики любой болезни легких. Примечательно, что уже сразу после обследования гостям кабинета выдадут заключение и предложат проконсультироваться с врачом-рентгенологом. В целом вся процедура займет не более 15 минут.
По общерегиональным медицинским стандартам России, граждане старше пятнадцати лет должны делать флюорографию примерно раз в год. Периодичность проверки может меняться в зависимости от места службы или работы, жизненных обстоятельств и сопутствующих заболеваний.
Акция пройдет по адресу: пересечение Песочной аллеи и проезда Сокольнического круга (парк «Сокольники», возле кафе «Мельница).
Время работы мобильного пункта: 7 апреля с 10 до 14 часов. Вход свободный.
Фото: предоставлено пресс-службой парка.