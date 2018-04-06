Мобильный пункт проверки легких будет работать в субботу в Сокольниках

7 апреля в центре парка «Сокольники» в течение четырех часов будет работать передвижной флюорографический кабинет.

В пресс-службе парка отметили, что обследование организует столичный научно-практический центр борьбы с туберкулезом, подведомственный Депздраву Москвы . Малодозовую цифровую флюорографию смогут пройти все желающие.

Данный метод исследования весьма эффективен при ранней диагностики любой болезни легких. Примечательно, что уже сразу после обследования гостям кабинета выдадут заключение и предложат проконсультироваться с врачом-рентгенологом. В целом вся процедура займет не более 15 минут.

По общерегиональным медицинским стандартам России , граждане старше пятнадцати лет должны делать флюорографию примерно раз в год. Периодичность проверки может меняться в зависимости от места службы или работы, жизненных обстоятельств и сопутствующих заболеваний.

Акция пройдет по адресу: пересечение Песочной аллеи и проезда Сокольнического круга (парк «Сокольники», возле кафе «Мельница).

Время работы мобильного пункта: 7 апреля с 10 до 14 часов. Вход свободный.

Фото: предоставлено пресс-службой парка.