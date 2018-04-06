От парада до салюта: в мэрии рассказали подробности празднования Дня Победы в Екатеринбурге

Постановление с программой мероприятий Дня Победы подписал накануне глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб . Отдельным документом позже выйдет дополнение — список спортивных событий, также посвящённых Дню Победы.

Утром всё начнётся с мемориальных мероприятий и парада. В течение дня пройдут концерты и выставки, вечером, после гала-концерта, — салют и фейерверк. Звездой вечера станет певица Елена Ваенга , она выступит 9 мая на концертной площадке у Театра драмы. Время салюта уже утвердили — первые залпы мы услышим в 22:30.

— Будем ориентироваться на погоду, — сказал на заседании оргкомитета праздника замглавы города Михаил Матвеев . — Конечно, надеемся, что будут и цветы, и фонтаны, но это — если погода позволит.

Михаил Матвеев также попросил организаторов учитывать погоду, особенно во время выступления детей, чтобы никто не замёрз.

Обещали в мэрии поддержать акцию «Бессмертный полк». Хотя акция общественная, в каких-то организационных моментах будут участвовать и представители администрации Екатеринбурга. Обещали сделать так, чтобы люди не мёрзли, ожидая, когда пойдёт колонна, чтобы в точках сбора были туалеты, горячий чай. По прошлому опыту, не хватало организации в конце мероприятия, когда люди проходят через площадь, с этим администрация планирует помочь.

Компании Екатеринбурга попросили не забывать о праздничном оформлении, символика Дня Победы уже утверждена. Украшать будут муниципальные мероприятия, школы и даже детские сады.

Маршрут прохождения колонны военной техники на парад Победы сейчас проходит согласования. Загвоздка возникла с шестью единицами техники, которые на некоторых перекрёстках не проходят под контактной сетью транспорта по высоте. Вероятно, они поедут своим маршрутом — по Куйбышева и Хохрякова.

В Екатеринбурге уже начались репетиции парада, военную технику проверяют на прочность раз в неделю. Ближайшие прогоны техники на Вторчермете запланированы на 18 и 25 апреля, согласно постановлению мэрии, с 9:00 до 13:00 закрывают движение по улицам 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной, Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской. На практике же улицы начинают перекрывать ещё раньше, примерно с 8 утра, так что жителям района рекомендуют выезжать заранее.

Большие репетиции с выездом в центр города запланированы на ночь с 27 на 28 апреля, со 2 на 3 мая и с 4 на 5 мая.