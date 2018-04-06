Московское УФАС признало ФПК виновной в навязывании услуг собственникам вагонов

«Московское УФАС России признало Федеральную пассажирскую компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции) в части навязывания услуг технического обслуживания вагонов организациями, входящими в состав АО «ФПК», и проведении «комиссионных осмотров» после ремонта вагонов на сторонних предприятиях», — говорится в сообщении.

Как поясняется, на основании договоров перевозки грузов в составы поездов ФПК включаются вагоны, принадлежащие юридическим и физическим лицам, на которых законодательно возложена ответственность за техническое состояние и ремонт подвижного состава. При условии соблюдения требований безопасности услуги по проведению техобслуживания и ремонта вагонов оказываются компаниями на конкурентных условиях. Кроме того, действующим законодательством не предусмотрено проведение «комиссионных осмотров» вагонов. Такие мероприятия приносят дополнительные убытки бизнесу из-за простоя вагонов.

«АО «ФПК» было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, однако монополист отказался от его исполнения, мотивируя это тем, что не может гарантировать качество техосмотра, проведенного другими компаниями, и настаивал на необходимости выполнения таких работ собственными силами. В связи с невыполнением предупреждения антимонопольного органа и продолжением нарушения Московское УФАС возбудило дело и признало АО «ФПК» виновным в злоупотреблении доминированием», — указано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что действия ФПК ущемляют интересы собственников вагонов, обслуживающих их на других ремонтных предприятиях, и могут привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по техобслуживанию и ремонту вагонов в целом.

«Федеральной пассажирской компании выдано обязательное к исполнению предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Также в ближайшее время определится сумма штрафа АО «ФПК», — отмечается в сообщении.