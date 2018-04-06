ФАС признала ФПК виновной в навязывании собственникам вагонов своих условий

Московское УФАС России признало « Федеральную пассажирскую компанию » (ФАС) виновной в злоупотреблении доминирующим положением (п.3 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции). ФАС считает, что ФПК отказывала бизнесу в перевозке вагонами, техобслуживание которых проводится не на предприятиях ФПК, а также настаивала на проведении «комиссионных осмотров» после ремонта вагонов на сторонних предприятиях, сообщили в антимонопольном ведомстве.

«При условии соблюдения требований безопасности услуги по проведению техобслуживания и ремонта вагонов оказываются компаниями на конкурентных условиях», — отмечают в Московском УФАС России.

Кроме того, действующим законодательством не предусмотрено проведение «комиссионных осмотров» вагонов. Такие мероприятия приносят дополнительные убытки бизнесу из-за простоя вагонов.

«ФПК было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, однако монополист отказался от его исполнения, мотивируя это тем, что не может гарантировать качество техосмотра, проведенного другими компаниями, и настаивал на необходимости выполнения таких работ собственными силами. В связи с невыполнением предупреждения антимонопольного органа и продолжением нарушения Московское УФАС возбудило дело и признало ФПК виновным в злоупотреблении доминированием», — отметили в ФАС.

ФПК выдано обязательное к исполнению предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Также в ближайшее время ФАС определит сумму штрафа для компании.