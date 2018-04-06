Ещё
ФАС признала ФПК виновной в навязывании собственникам вагонов своих условий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС признала ФПК виновной в навязывании собственникам вагонов своих условий 

Rambler News Service 1 час назад
Московское УФАС России признало «Федеральную пассажирскую компанию» (ФАС) виновной в злоупотреблении доминирующим положением (п.3 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции). ФАС считает, что ФПК отказывала бизнесу в перевозке вагонами, техобслуживание которых проводится не на предприятиях ФПК, а также настаивала на проведении «комиссионных осмотров» после ремонта вагонов на сторонних предприятиях, сообщили в антимонопольном ведомстве.
«При условии соблюдения требований безопасности услуги по проведению техобслуживания и ремонта вагонов оказываются компаниями на конкурентных условиях», — отмечают в Московском УФАС России.
Кроме того, действующим законодательством не предусмотрено проведение «комиссионных осмотров» вагонов. Такие мероприятия приносят дополнительные убытки бизнесу из-за простоя вагонов.
«ФПК было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, однако монополист отказался от его исполнения, мотивируя это тем, что не может гарантировать качество техосмотра, проведенного другими компаниями, и настаивал на необходимости выполнения таких работ собственными силами. В связи с невыполнением предупреждения антимонопольного органа и продолжением нарушения Московское УФАС возбудило дело и признало ФПК виновным в злоупотреблении доминированием», — отметили в ФАС.
ФПК выдано обязательное к исполнению предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Также в ближайшее время ФАС определит сумму штрафа для компании.
Rambler News Service: последние новости
Суд оставил в силе штраф Роспотребнадзора за нарушения при продаже еды в «МакАвто» Еврокомиссия назвала две стратегии действий против «Северного потока — 2» Daily Mirror: Юлия Скрипаль перед отравлением получила доступ к «секретному банковскому счету»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов83
На Украине угрожают взорвать Крымский мост410
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Малышева оправдалась за скандал с собаками629
В РФ нашли секретную программу «Новичок»79
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение