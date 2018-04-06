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В Казахстане вдвое выросло число кредитов для малого бизнеса
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В Казахстане вдвое выросло число кредитов для малого бизнеса 

Мир24 1 час назад
Средства на развитие своего дела в этом году получат почти 14 тысяч человек, заявили в правительстве страны.
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Займы выдаются на срок не более семи лет, всего под 6% годовых. Благодаря госпрограмме в этом году создадут порядка трех тысяч рабочих мест. «Дополнительно выделенные средства направляются на финансирование сельских жителей, а также в города. В прошлом году кредиты получили 7200 человек, большая часть из них в сельской местности», — заявил заместитель директора департамента Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболат Абулхатин.
Всего на кредитование малого бизнеса до 2021 года из госбюджета выделят почти 200 миллионов долларов.
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