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В «Букводоме» снова обсудят влияние тектоники на ход эволюции
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В «Букводоме» снова обсудят влияние тектоники на ход эволюции 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Очередная встреча эколектрия Ecocosm состоится в «Буководоме» парка «Сокольники» 8 апреля. Ее проведет магистр географического образования ВГСПУ, учитель географии и биологии Алексей Алексеев.
В ходе лекции участники продолжат выяснять, каким образом тектоника влияет на ход эволюции жизни на Земле.
Движение — свойство любого живого организма. Данная истинна неизменна. Красотой движения восхищаются ценители искусства; географа наблюдают за движением Земли вокруг своей оси, относительно центра галактики и вокруг Солнца. Однако подвижны и отдельные части нашей планеты. Более 4 млрд лет тектонические плиты двигаются, образуя новые материки, смешивая материалы в земной коре. Во многом именно эти процессы влияют на биологическую эволюцию.
Начало лекции: восьмого апреля в 16 часов. Вход свободный, не необходимо заранее зарегистрироваться, прислав номер телефона и ФИО на адрес электронной почты bookvodom@gmail.com.
Мероприятие пройдет по адресу: 5-й Лучевой просек, 1, «Букводом» парка «Сокольники»
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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