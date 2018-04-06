В «Букводоме» снова обсудят влияние тектоники на ход эволюции

Очередная встреча эколектрия Ecocosm состоится в «Буководоме» парка «Сокольники» 8 апреля. Ее проведет магистр географического образования ВГСПУ, учитель географии и биологии Алексей Алексеев

В ходе лекции участники продолжат выяснять, каким образом тектоника влияет на ход эволюции жизни на Земле.

Движение — свойство любого живого организма. Данная истинна неизменна. Красотой движения восхищаются ценители искусства; географа наблюдают за движением Земли вокруг своей оси, относительно центра галактики и вокруг Солнца. Однако подвижны и отдельные части нашей планеты. Более 4 млрд лет тектонические плиты двигаются, образуя новые материки, смешивая материалы в земной коре. Во многом именно эти процессы влияют на биологическую эволюцию.

Начало лекции: восьмого апреля в 16 часов. Вход свободный, не необходимо заранее зарегистрироваться, прислав номер телефона и ФИО на адрес электронной почты bookvodom@gmail.com.

Мероприятие пройдет по адресу: 5-й Лучевой просек, 1, «Букводом» парка «Сокольники»

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».