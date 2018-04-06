Риэлторы-убийцы отсидят 60 лет на троих

Скандально прославившаяся в 33 регионе преступная группа риэлторов-убийц попыталась скостить свои приговоры. Члены ОПГ обратились с апелляцией в Верховный суд.

Напомним, что в прошлом году решением присяжных заседаний трое преступников (супруги Шмелевы — 32-летняя Наталья и 37-летний Сергей, а также 34-летний Михаил Большаков) были признаны виновными в целом ряде преступлений и получили суровые сроки — от 19 до 22 лет лишения свободы.

Десять лет назад в родном Муроме Шмелевы и Большаков решили зарабатывать на одиноких алкоголиках и прочих асоциальных личностях, имеющих свое жилье. К бедолагам приходила риелтор Шмелева, которая предлагала алкашам обменять квартиру на меньшую, но зато с хорошей доплатой, которая сулила многомесячную пьянку.

Квартира несчастных продавалась через знакомых юристов, после чего алкашей временно переселяли в общежитие. А когда те, спустя месяц-другой пьянки чувствовали подвох, их просто-напросто выкидывали из «общаги» на улицу. Если же жертва преступления не унималась, то ее устраняли физически. Убийства планировала организатор ОПГ Шмелева.

В августе 2010 года 32-летнюю женщину, которая только что продала свою квартиру, несколько недель спаивали, после чего в состоянии сильнейшего опьянения вынесли из общежития на улицу и положили в автомобиль. Несчастную вывезли в лес, где для ее тела заблаговременно уже была выкопана яма. Ударом лопатой по голове женщину лишили жизни, закопали и уехали.

Аналогичном способом в октябре 2010 года в лесу была закопана еще одна муромлянка, лишившаяся своей квартиры. Признания Большакова и его рассказ о том, как именно он наносил удары своим жертвам, зафиксированы следователями на видео.

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Видео предоставлено пресс-службой СУ СК по Владимирской области

Всего за период с 2009 по 2013 год преступники продали или «обменяли» 7 чужих квартир. Их совокупный доход превысил более 3 млн рублей. Чета Шмелевых, а также Большаков, который наносил удары лопатой, на все время следствия были заключены под стражу.

Вчера судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда рассмотрены апелляционные жалобы осужденных и их защитников. В результате, приговоры Владимирского областного суда оставлены без изменения. Шмелева и Большаков проведут в колонии 19 лет, а Шмелев — 22 года.