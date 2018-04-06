Совфед выступил за увеличение государственного субсидирования авиаперевозок

Выступая на заседании Первого Национального конгресса путешественников и авиапассажиров в Общественной палате РФ , он отметил, что в Совете Федерации идёт много дискуссий, связанных с туризмом.

"Первая и самая серьезная дискуссия по ценам на авиабилеты. Со своей стороны, мы поддерживаем все меры, связанные со снижением налогов. Такие меры сказываются, прежде всего, на снижении затрат", — рассказал Фомин.