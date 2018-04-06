Табу на огнестрел: в Нижнем Новгороде начались проверки владельцев нарезного оружия 

По словам одного из читателей NN.RU, жителя Автозаводского района города, сотрудники полиция уже начали проверки граждан, хранящих у себя нарезное оружие. При этом правоохранителей не интересуют гладкоствольные ружья.
— На вопрос, с чем связана проверка, участковый ответил, что она плановая. Но я живу здесь уже 8 лет и он пришёл ко мне всего второй раз. У меня всё на месте, и хранится исправно, как положено. Оружие — дело серьёзное! Осмотрев сейф, полицейский сказал, что сверху спустили приказ на проверку содержания оружия. Он связывает эту проверку с проведением чемпионата мира, — рассказал читатель NN.RU.
В комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области напомнили, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. В 2018 году весенний охотничий сезон открыт с 14 по 23 апреля в южной части региона и с 21 по 30 апреля — в северной.