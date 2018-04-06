Ещё
Табу на огнестрел: в Нижнем Новгороде начались проверки владельцев нарезного оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Табу на огнестрел: в Нижнем Новгороде начались проверки владельцев нарезного оружия 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
По словам одного из читателей NN.RU, жителя Автозаводского района города, сотрудники полиция уже начали проверки граждан, хранящих у себя нарезное оружие. При этом правоохранителей не интересуют гладкоствольные ружья.
— На вопрос, с чем связана проверка, участковый ответил, что она плановая. Но я живу здесь уже 8 лет и он пришёл ко мне всего второй раз. У меня всё на месте, и хранится исправно, как положено. Оружие — дело серьёзное! Осмотрев сейф, полицейский сказал, что сверху спустили приказ на проверку содержания оружия. Он связывает эту проверку с проведением чемпионата мира, — рассказал читатель NN.RU.
В комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области напомнили, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. В 2018 году весенний охотничий сезон открыт с 14 по 23 апреля в южной части региона и с 21 по 30 апреля — в северной.
nn.ru: последние новости
На «Заводе им. Свердлова» обвинили в обысках своих партнеров В СИЗО, где содержится Олег Сорокин, заклеивают камеры бумагой Выходные в Нижнем Новгороде. История созвездий, виолончели и Пасхальные гуляния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками588
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост93
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным361
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
На Украине угрожают взорвать Крымский мост71
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение