Севастополь приобретет пять пассажирских катеров в государственный лизинг

СЕВАСТОПОЛЬ , 6 апреля. / ТАСС /. Севастополь в 2019-2020 годах приобретет пять новых катеров по программе государственного лизинга. Об этом в пятницу журналистам сообщил замгубернатора города Владимир Базаров.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя обратились в Министерство транспорта РФ с просьбой о включении в программу государственного лизинга приобретения пассажирских катеров, которые в городе являются общественным транспортом наряду с автобусами и троллейбусами. Сложность включения в программу заключалась в том, что она рассчитана на экологически чистый транспорт — троллейбусы и автобусы, работающие на природном газе. Катера, которые работают на дизельном топливе, таковым не являются, и Минтранс решал вопрос о возможности включения их в программу для Севастополя.

"Мы получили согласие на включение в программу [государственного лизинга] покупки пяти катеров, два катера будет закуплено в 2019 году, три катера — в 2020 году", — сказал Базаров.

Он напомнил, что сейчас в Севастополе на рейде через Севастопольскую бухту работает семь пассажирских катеров, срок службы которых уже истек. Поэтому новые катера вместимостью 250 пассажиров приобретут на замену старых.