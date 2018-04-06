Ещё
Севастополь приобретет пять пассажирских катеров в государственный лизинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севастополь приобретет пять пассажирских катеров в государственный лизинг 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Севастополь в 2019-2020 годах приобретет пять новых катеров по программе государственного лизинга. Об этом в пятницу журналистам сообщил замгубернатора города Владимир Базаров.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя обратились в Министерство транспорта РФ с просьбой о включении в программу государственного лизинга приобретения пассажирских катеров, которые в городе являются общественным транспортом наряду с автобусами и троллейбусами. Сложность включения в программу заключалась в том, что она рассчитана на экологически чистый транспорт — троллейбусы и автобусы, работающие на природном газе. Катера, которые работают на дизельном топливе, таковым не являются, и Минтранс решал вопрос о возможности включения их в программу для Севастополя.
"Мы получили согласие на включение в программу [государственного лизинга] покупки пяти катеров, два катера будет закуплено в 2019 году, три катера — в 2020 году", — сказал Базаров.
Он напомнил, что сейчас в Севастополе на рейде через Севастопольскую бухту работает семь пассажирских катеров, срок службы которых уже истек. Поэтому новые катера вместимостью 250 пассажиров приобретут на замену старых.
Ранее сообщалось, что Севастополь уже приобрел по программе государственного лизинга более ста автобусов и более 70 троллейбусов. Сейчас заключен контракт на три года с Государственной транспортной лизинговой компанией о приобретении еще 300 автобусов и троллейбусов, в 2018 году по этому контракту в город поступит 50 автобусов и столько же троллейбусов.
ТАСС: последние новости
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей Терминал для внутренних перевозок в аэропорту Волгограда откроется к 9 мая Поисковая экспедиция пройдет на Кубани в месте воздушного сражения ВОВ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками569
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост82
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным241
Поплавская сорвала шоу на НТВ90
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ142
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение