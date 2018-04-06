Проблему утилизации отходов бессистемно не решить

Правительство намерено в ближайшее время внести в Госдуму поправки в законы об отходах производства и потребления, а также о Госкорпорации «Росатом» , заявил глава Минприроды Сергей Донской на заседании коллегии ведомства 31 марта. Поправки, возможно, закрепят за Росатомом статус федерального оператора по обращению с отходами первого и второго классов опасности и определят порядок его работы в рамках новых полномочий.

России остро назрели проб­лемы с переработкой и утилизацией продуктов жизнедеятельности человечества. Наиболее громко об этом заговорили теперь, когда в подмосковном Волоколамске чуть не ввели режим ЧС из-за выбросов свалочного газа на полигоне «Ядрово».

Несколько лет в России проводится «мусорная реформа». С 2015 года действует редакция Закона «Об отходах производства и потребления», определяющая правовой статус и полномочия региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Установлены тарифные механизмы на обработку, обезвреживание, размещение. Однако закон никак не затронул работу с наиболее опасными отходами. Вместе с тем именно проблема их утилизации требует наиболее срочного решения.

К чрезвычайно опасным (I класс) относят вещества, содержащиеся, например, в трансформаторах, конденсаторах, ртутных термометрах и люминесцентных лампах, машинных маслах. Экологическая система от их воздействия не восстанавливается вообще. Особо опасные отходы (II класс) — содержащие вещества, которые имеют период восстановления более 30 лет. Это аккумуляторы, автопокрышки, щелочи, кислоты и так далее. Всего их несколько сотен на­именований.

Повысить стандарты и усилить контроль

Несмотря на то что к этим группам отходов нужны разные подходы по обезвреживанию, переработке и утилизации, сейчас они чаще всего даже не сортируются. Дело в том, что сегодня в России нет должного уровня нормативно-правовой базы и инфраструктуры для этой работы. Это подтверждает, во-первых, необходимость создания соответствующих условий, а во-вторых, установления системы эффективного контроля за полным циклом работ, утверж­дает Минприроды. Согласно действующим нормам, сведения, предоставляемые в Рос­потребнадзор предприятиями по производству отходов, носят уведомительный характер и необъективны. На практике особо опасные вещества зачастую отдаются на утилизацию не имеющим на то лицензии организациям, смешиваются с прочими отходами и захораниваются в ненадлежащих условиях. Это следует из отчёта специально созданной временной рабочей группы при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представленного в конце 2017 года. Летом того же года Генпрокуратура доложила Совету Федерации ужасающие цифры: только за первые 5 месяцев прошлого года было выявлено свыше 15 тысяч нарушений законов в сфере обращения с отходами (всеми в совокупности). Проанализировав массив накопленных дел, Генпрокуратура заключает, что региональные и муниципальные власти и Росприроднадзор не справляются с контро­лем этого направления.leftВ России ежегодно образуется порядка 400 тысяч тоннособо опасных и чрезвычайно опасных отходов. Большинство из них остаётся непереработанным.

Рабочая группа Совета Федерации поддерживает законопроект Минприроды, в котором предлагается фундаментальное преобразование подходов, а именно — создание единой государственной системы, центральное место в которой займёт федеральный оператор. Отмечается, что им должна стать федеральная государственная организация, способная отвечать за весь цикл обращения с отходами. А именно — Росатом, поскольку это единственное предприятие, которое обладает необходимыми для этого компетенциями и полувековым опытом обращения, в частности, с радиоактивными отходами (последние 10 лет эту работу ведёт подведомственная организация ФГУП «РосРАО»). К тому же Минприроды отмечает, что организация обладает всеми необходимыми современными технологиями комплексного обращения с требуемыми веществами и развитой управленческой и производственной инфраструктурой.

Если закон будет принят, Рос­атом будет не только самостоятельно утилизировать опасные отходы. Предполагается, что предприятия, в результате работы которых они образуются, должны будут обезвреживать их самостоятельно или заключать договор с федеральным оператором по утверждённой государством схеме тарифов.

К процессу подключилась наука

За последние годы подразделения Росатома создали целый набор наукоёмких технологий для переработки и утилизации отходов I и II класса опасности. К примеру, Физико-энергетический институт (ФЭИ) имени А. И. Лейпунского (входит в научный дивизион госкорпорации и расположен в Обнинске ) недавно представил технологию утилизации автомобильных покрышек. Говорить о вреде их традиционного сжигания излишне — выбросы сажи и серы чрезвычайно отравляют экологию. Меж тем на полях России покоится, по разным подсчётам, около одного миллиона тонн выброшенных покрышек. Лишь очень малую часть (менее одного процента) перерабатывают в крошку для асфальта.

Удивительно, но технология родилась как продолжение профильного направления института — исследование свойств свинцового теплоносителя для реакторов на быстрых нейтронах и атомных подводных лодок. В ФЭИ придумали, как не просто утилизировать покрышки, а извлечь из этого процесса серьёзную выгоду. Оказывается, если правильно «растворить» шину, получаются ценные продукты, например лимонен. Это дорогой концентрат растворителя и усилителя запаха, который востребован в производстве парфюмерии и бытовой химии. Стоимость полученного при переработке одной шины лимонена выше, чем стоимость новенькой покрышки. «В итоге из отходов, с которыми никто не знает, что делать, получатся товарные продукты», — рассказал Владимир Ульянов , ведущий научный сотрудник института.

Для «растворения» покрышек используют пиролиз. Агрегат для этого процесса разработали и установили в институте около года назад и уже провели все необходимые испытания. Опытный образец рассчитан на 1-2 покрышки легкового автомобиля. Масштабировать же технологию можно на любой объём. Эксперты подсчитали, что при стоимости технологии от 5 до 10 миллионов рублей её окупаемость всего год.

Институт не планирует производить агрегаты, его задачей было разработать технологию, показать её экологическую приемлемость и экономическую обоснованность. Как рассказал « Парламентской газете » директор института

Андрей Говердовский, сейчас учреждение рассматривает более 20 заявок от частного бизнеса на предоставление технологии по переработке. С двумя уже подписали лицензионные договоры.

Кроме того, другое подраз­деление Росатома, московский Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии планирует в конце 2019 года изготовить первую партию концентрата из переработанного лома печатных плат — отходов оргтехники — с получением на выходе концентратов, содержащих в том числе драгоценные металлы: золото, серебро, никель, медь. Как и в случае с пиролизной технологией, эта будет экологичной и прибыльной: после переработки лома прак­тически не будет оставаться вредных отходов, а её окупаемость составит порядка четырёх лет.