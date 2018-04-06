ЕГАИС почти уничтожила рынок контрафактного алкоголя в России

Глава Росалкогольрегулирования ИгорьЧуян сообщил, что внедренная 2 года назад система ЕГАИС хорошо себя зарекомендовала и обеспечила прозрачность рынка алкогольной продукции. Система позволяет мгновенно проверить уплачена ли акцизная пошлина за каждую купленную бутылку в момент ее приобретения. В результате такого контроля поступления из этой сферы в бюджет выросли на 148 миллионов рублей, а система отслеживания перемещение каждой бутылки от производителя до прилавка не оставляет шансов нелегальному рынку. За два года нелегальный рынок в стране сократился с 45 до 5%.

На данный момент система еще далека от совершенства. Хотя на полки магазинов контрафатный алкоголь уже не попадает, он по прежнему доступен в общепите, так как невозможно проверить, из какой бутылки наливают посетителем. Контроль за рюмочными лежит на региональных властях, которые плохо выполняют такую работу. По мнению Чуяна решением могут стать поправки в Бюджетный кодекс, по которым в бюджеты регионов будет зачисляться столько акцизных сборов, сколько продано на их территории легального алкоголя. Это не даст производителям паленки договориться с местной властью.