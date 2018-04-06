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ЕГАИС почти уничтожила рынок контрафактного алкоголя в России
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ЕГАИС почти уничтожила рынок контрафактного алкоголя в России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Росалкогольрегулирования ИгорьЧуян сообщил, что внедренная 2 года назад система ЕГАИС хорошо себя зарекомендовала и обеспечила прозрачность рынка алкогольной продукции. Система позволяет мгновенно проверить уплачена ли акцизная пошлина за каждую купленную бутылку в момент ее приобретения. В результате такого контроля поступления из этой сферы в бюджет выросли на 148 миллионов рублей, а система отслеживания перемещение каждой бутылки от производителя до прилавка не оставляет шансов нелегальному рынку. За два года нелегальный рынок в стране сократился с 45 до 5%.
На данный момент система еще далека от совершенства. Хотя на полки магазинов контрафатный алкоголь уже не попадает, он по прежнему доступен в общепите, так как невозможно проверить, из какой бутылки наливают посетителем. Контроль за рюмочными лежит на региональных властях, которые плохо выполняют такую работу. По мнению Чуяна решением могут стать поправки в Бюджетный кодекс, по которым в бюджеты регионов будет зачисляться столько акцизных сборов, сколько продано на их территории легального алкоголя. Это не даст производителям паленки договориться с местной властью.
Также существует проблема внедрения системы ЕГАИС в деревнях, не нет интернета: она там попросту не работает. Сегодня к сети не подключено около 4 тысяч таких точек. В деревнях продается около 14% алкоголя, при этом не учитывается самогоноварение и нелегальный ввоз из Казахстана. Здесь система не поможет, так как это работа пограничников.
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