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Иванов: РФ нужна реформа лесной отрасли, чтобы замедлить сокращение площади лесов
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Иванов: РФ нужна реформа лесной отрасли, чтобы замедлить сокращение площади лесов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Система ведения лесного хозяйства и деревообрабатывающая отрасль в России требуют реформирования, чтобы сократить ежегодные потери лесных ресурсов. Такое мнение специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказал во время пленарного заседания всероссийского совещания «Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2017 году и задачи на 2018 год» в Москве.
"С одной стороны, необходимо постепенно перестаивать профильную промышленность, менять ее ориентированность с экспорта «кругляка» на глубокую деревопереработку. Это постепенно происходит, медленно, но происходит. С другой стороны, нужны серьезные изменения в сложившихся правилах ведения самого лесного хозяйства. Оно, наконец-то, должно стать привлекательным для инвесторов. Получить четко выстроенные системы учета и изучения лесов, а также их комплексной защиты, прежде всего от пожаров", — сказал Иванов
Он добавил, что кроме усовершенствования законодательства, необходимо также обратить внимание на создание эффективных экономических рычагов повышения качественных возможностей для лесоохранных структур и внедрение современных средств контроля.
Одной из таких мер контроля может стать распространение на всю страну практики маркировки ценных пород древесины. «Мы сейчас говорили с губернатором Иркутской области, там как пилотный проект начала маркироваться древесина, а ценные породы, как и во всем мире, отдельный ствол отдельным чипом маркируется. Надо это продолжать», — отметил Иванов.
Другой мерой должно стать развитие беспилотного авиационного и космического мониторинга, добавил он.
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