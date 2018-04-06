Иванов: РФ нужна реформа лесной отрасли, чтобы замедлить сокращение площади лесов

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Система ведения лесного хозяйства и деревообрабатывающая отрасль в России требуют реформирования, чтобы сократить ежегодные потери лесных ресурсов. Такое мнение специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказал во время пленарного заседания всероссийского совещания «Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2017 году и задачи на 2018 год» в Москве.

"С одной стороны, необходимо постепенно перестаивать профильную промышленность, менять ее ориентированность с экспорта «кругляка» на глубокую деревопереработку. Это постепенно происходит, медленно, но происходит. С другой стороны, нужны серьезные изменения в сложившихся правилах ведения самого лесного хозяйства. Оно, наконец-то, должно стать привлекательным для инвесторов. Получить четко выстроенные системы учета и изучения лесов, а также их комплексной защиты, прежде всего от пожаров", — сказал Иванов

Он добавил, что кроме усовершенствования законодательства, необходимо также обратить внимание на создание эффективных экономических рычагов повышения качественных возможностей для лесоохранных структур и внедрение современных средств контроля.

Одной из таких мер контроля может стать распространение на всю страну практики маркировки ценных пород древесины. «Мы сейчас говорили с губернатором Иркутской области , там как пилотный проект начала маркироваться древесина, а ценные породы, как и во всем мире, отдельный ствол отдельным чипом маркируется. Надо это продолжать», — отметил Иванов.

Другой мерой должно стать развитие беспилотного авиационного и космического мониторинга, добавил он.