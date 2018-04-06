Дворкович ответил на вопрос о своем участии в следующем составе правительства

"Этого никто не знает", — вздохнув, сказал Дворкович.

Выступая на коллегии Минэнерго , Дворкович отметил, что «сегодня мы вправе на этой коллегии ставить задачи на будущее в связи со спецификой политического цикла. Я не буду этого делать. Это было бы неправильно. Уверен, что кто бы ни отвечал за эту отрасль, эта команда будет продолжать реализацию тех планов, тех дорожных карт, которые мы с вами заложили в основу нашей стратегии».

Он подчеркнул, что эти планы поддержаны президентом и нашли отражение в послании Федеральному собранию.

"Кто-то может говорить, что доля сырьевого сектора должна снижаться, что нужно продолжать диверсифицировать экономику, наращивать долю других товаров. И это правильно. Только не за счет снижения объема производства в тэке", — добавил Дворкович.