В Кургане победителей научной конференции школьников обманули с призами из-за нехватки денег

Участники курганской городской научно-практической конференции «Знание — Поиск — Творчество — Труд» пожаловались, что награды достались не всем победителям. Организаторы объяснили это нехваткой средств.

О несправедливости в отношении победивших детей рассказала мать одного из участников Наталья Логачева в Facebook. В конкурсе принимал участие её сын Максим и занял третье место среди четвероклассников. Но на церемонии вручения дипломов его имя так и назвали, хотя все подтверждающие документы были ранее направлены в школу. Женщина приводит объяснения организаторов по этому поводу: «У нас участники, занявшие 1-3-е место, награждаются дипломом и ещё им вручаются денежные призы. Денег не хватило, поэтому мы ввели квоту, и в некоторых секциях премии за третье место не вручались. Поэтому у вас диплом лауреата».

«Потом удивляемся: почему молодёжь уезжает? — пишут пользователь соцсетей. — Было бы странно, если бы она оставалась при таком подходе!»

Наталья Логачева говорит, что ей и сыну не так важен денежный приз, как обиден такой подход. «Зачем так разочаровывать ещё совсем юных искателей, исследователей, талантливых детей, которые учатся, ходят в секции, кружки, дополнительные школы и находят время проявить интерес к новому, к тому, что за пределами школьной программы, к интересной деятельности — научному исследованию, — возмущается мама талантливого мальчика. — И после этого мы удивляемся: почему молодёжь уезжает из Кургана? Было бы странно, если бы она оставалась при таком подходе!»

В пресс-службе администрации города пообещали «URA.RU» разобраться в ситуации. О результатах проверки сообщат позднее.