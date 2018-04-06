СМИ: «Единая Россия» будет готовить к выборам молодежь 

В «Единой России» (ЕР) думают о том, как обновить депутатский корпус в региональных парламентах за счет молодежи. Для этой цели будет запущен проект, который поможет молодым участникам праймериз получить консультации и поддержку опытных наставников.
Это не значит, что депутатский корпус будет сменен полностью. Однако доля молодых в нем резко возрастет.
Просто так вставить в избирательные списки представителей молодежи «Единая Россия» не может. Все дело в существующей системе праймериз. Поэтому, единственный способ поддержать молодежь — помочь ей преодолеть процедуру предварительного голосования.
С этой целью в ближайшее время стартует проект «ПолитСтартап», сообщает Газета.ru.
К участию в нем допускаются люди моложе 35 лет. При этом поддержку получат только те, кто ранее не проводил избирательные кампании — как в качестве кандидата, так и в качестве технолога.
Публично единороссы акцентируют внимание на том, что конкурс не гарантирует участникам победы в праймериз. При этом цель привести в региональные парламенты новые лица все же ставится.
Онлайн-регистрация на проект начнется 12 апреля. С конца месяца федеральные спикеры начнут онлайн-обучение.
Во время самих праймериз наставники будут сопровождать кампании молодежи.
Уже сейчас эксперты говорят, что самыми важными выборами ближайшего времени станут выборы в Госдуму 2021 года. Возможно, новое руководство ЕР уже сейчас тестирует технологии в этой сфере.