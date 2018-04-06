Звезда «Счастливы вместе» резко сменила имидж

Полюбившаяся всем еще несколько лет назад исполнительница роли Светы Букиной решила встретить весну новым имиджем. Дарья Сагалова поменяла прическу. Цвет волос звезда решила не трогать, зато длина резко изменилась: девушка отстригла модное каре.

Новый стиль Дарья показала в своем аккаунте в Instagram. Но решила не обращать внимание подписчиков: под фото написала, что они с мужем уже начали пересаживаться на летний транспорт.

Правда, подписчики все равно заметили изменения и уже написали актрисе, что новый стиль ей очень идет:

«Даша, прическа новенькая!», «Какие же вы красивые».

Напомним, в конце марта звезда снова вернулась на экраны — на телеканале СТС вышел сериал «Улетный экипаж», в котором Дарья Сагалова исполнила одну из главных ролей. Актриса призналась, что это — первый ее проект за четыре года, потому что она не хотела совмещать работу и семью.

Стоит отметить, что девушка очень сильно преобразилась после декрета. Сейчас она и ее муж, полицейский Константин Масленников , воспитывают дочку Лизу.

Дарья Сагалова: «Не могу оторваться от детей, а что будет с профессией, все равно»

Читайте также: