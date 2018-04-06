Фотовыставка ТАСС расскажет об успехах России в освоении космоса

В преддверии Дня космонавтики перед главным зданием ТАСС на Тверском бульваре откроется фотовыставка «К звездам!», посвященная российской космической отрасли. Уже с 6 апреля вниманию зрителей будут представлены двадцать самых ярких фотографий, рассказывающих о современных успехах России в освоении межзвездного пространства.

Экспозиция посвящена не только сегодняшнему дню отечественной космонавтики, но и ее перспективам. Так, на одном из снимков можно увидеть макет модуля космического отеля на околоземной орбите.

Авторы большинства фотографий — фотокорреспонденты ТАСС; часть снимков предоставлена пресс-службами Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также компанией «Орбитальные технологии».