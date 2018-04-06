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Фотовыставка ТАСС расскажет об успехах России в освоении космоса
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Фотовыставка ТАСС расскажет об успехах России в освоении космоса 

ТАСС 1 час назад
В преддверии Дня космонавтики перед главным зданием ТАСС на Тверском бульваре откроется фотовыставка «К звездам!», посвященная российской космической отрасли. Уже с 6 апреля вниманию зрителей будут представлены двадцать самых ярких фотографий, рассказывающих о современных успехах России в освоении межзвездного пространства.
На выставке представлены фотографии с космодромов Байконур и Восточный, а также уникальные снимки работы российских космонавтов на околоземной орбите и на земле. Зрители увидят современные отечественные ракеты «Союз-ФГ» и «Протон-М» в моменты старта, испытания ракеты-носителя «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат», фотографии Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова в Приморье, астрофизической лаборатории РАН в Карачаево-Черкесии и Центра дальней космической связи под Евпаторией. На выставке также представлены редкие кадры тренировок, снятые в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке.
Экспозиция посвящена не только сегодняшнему дню отечественной космонавтики, но и ее перспективам. Так, на одном из снимков можно увидеть макет модуля космического отеля на околоземной орбите.
Авторы большинства фотографий — фотокорреспонденты ТАСС; часть снимков предоставлена пресс-службами Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также компанией «Орбитальные технологии».
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