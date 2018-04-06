Год после трагедии: за смерть Клавдии Кузьминой никто так и не ответил

NN.RU рассказывал эту историю в подробностях: 78-летняя Клавдия Кузьмина в начале апреля прошлого года попала в урологическое отделение больницы №30. Ночью она упала в туалете и разбила голову. Соседки по палате позвали медсестру, которая обработала ей рану.

— Медсестра нарушила должностную инструкцию, так как не вызвала дежурного врача и не сообщила ему о внезапном ухудшении состояния больной, — уверен внук пенсионерки Игорь Кузьмин . — Под утро она снова упала с кровати, медсестра уложила ее обратно и снова ничего не сообщила дежурному врачу. Утром она потеряла сознание, в таком состоянии ее нашел уже врач утренней смены, который вызвал дежурного реаниматолога. Ее перевели в реанимацию, где она скончалась следующей ночью, не приходя в сознание от развившегося отека мозга.

Уголовное дело после смерти бабушки было возбуждено только со второй попытки. Сначала полиция отказала внуку пенсионерки, он обратился в прокуратуру , которая отменила отказ МВД. Потом дело о смерти Клавдии Кузьминой на некоторое время потерялось.

— И хотя уже 7 месяцев продолжается расследование уголовного дела по факту неоказания медицинской помощи, виновные до сих пор не найдены. До сих пор остается неясным почему к человеку дважды за время ночной смены упавшему в обморок так ни разу и не подошел дежурный врач. Следствие за такой серьезный срок не смогло установить даже подозреваемых. Следствие до сих пор ведется против неустановленных лиц, хотя список сотрудников, которые должны были дежурить в ту ночь в больнице доподлинно известен. Похоже оказание необходимой медицинской помощи не входило в обязанности никого из них, — говорит Игорь. — Простым людям очень тяжело бороться с бездушной бюрократической машиной, для которой смерть пенсионера не более чем цифра в статистической отчетности. Всегда проще найти десятки, если ни сотни, поводов для того, чтобы отказать человеку, нежели прилагать усилия дабы разобраться в сложившейся ситуации и помочь. Но виновные обязательно должны быть наказаны. Ведь если в нижегородских больницах из-за врачебной халатности будут умирать пациенты, а ответственных за это медиков продолжат «прикрывать» правоохранители, никто не сможет чувствовать себя в безопасности. С каждым из нас может произойти такая же трагедия.

Через суд внуки пенсионерки пытаются взыскать с больницы 1 млн рублей, который пожертвуют на благотворительность.

В больнице уверены, что смерть пенсионерки — трагическая случайность, в которой вины медиков нет.

Кстати, в больнице обнаружила нарушения проверка федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области . У пациентки не была своевременно выявлена черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового кровообращения и ее не перевели в специализированный стационар. Факты нарушений были доказаны в суде. Апелляция больницы по этому иску была отклонена, решение суда вступило в силу.

— Во всей этой истории смущает тот факт, что органы следствия вместо того, чтобы использовать уже имеющиеся доказательства, что-то вертят с новой экспертизой. Проверять собираются в том числе и факты уже доказанные в суде по иску федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области, — продолжает внук погибшей. — Первоначально они не планировали предоставлять для комплексной экспертизы те документы, на основе которых эксперты федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения нашли многочисленные нарушения. Вначале там была только медкарта, два рентгеновских снимка и копии двух заключений судмедэкспертов. Не густо для «комплексной» экспертизы, если учесть, что медицинская карта скорее всего подделана. В заключении судмедэксперта первым предложением отмечено, что на момент экспертизы медицинская карта покойной не упакована и не опечатана. Кроме этого администрация ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30» не отправила информацию о выписанных лекарствах и назначенном лечении в ФСС, как того требует закон, чтобы скрыть эту информацию от проверок и следствия. Последняя оплаченная услуга в реестре ФСС — вызов скорой помощи. Какой мотив у врачей прятать эту информацию необходимо было давным давно выяснить следователям. Но похоже у них нет задачи найти виновных в этой трагедии.