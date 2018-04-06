Когда Новосибирск поумнеет?

— О системе «Умный город» говорят давно. Почему же до сих пор различные «умные» объекты в нашем городе существуют разрозненно?

—Действительно, сегод­ня про «Умный город» идет много разговоров, но в целом конкретных шагов по внедрению реальных систем предпринимается минимум. В настоящее время большинство инженерных систем зданий представляют собой разрозненный набор большого числа датчиков, приборов учета, насосного и прочего оборудования. Нашей компанией НПО «Автоматика» была разработана система, которая позволяет объединить в один информационно-диспетчерский комплекс все системы объекта: электро-, водо— и теплоснабжение, радиофикацию, энергосбережение, Интернет, телевидение, контрольно-пропускные системы, систему пожарной безопасности и лифтовое хозяйство. Мы предложили решение, как свести все так, чтобы управлять практически всем зданием, от подвала до крыши, с одного места, причем делать это сможет один-единственный человек.

Все эти технологии мы применили в средней общеобразовательной школе № 29. Здесь установили дополнительные датчики протечки воды на каждом этаже и в подвальных помещениях, поскольку в школах такая проблема, увы, случается. Текущее состояние дел в здании отображается на экране, где сразу можно увидеть, насколько корректно работает та или иная система, а персонал быстро может определить тот или иной порядок действий.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации — будь то скачок напряжения или протекающая труба — система подает сигнал оповещения на пульт управления, а также отправляет СМС по заданным номерам. Это может быть и МЧС , и завхоз, и электрик. СМС-оповещение сокращает время реагирования необходимых служб.

— Но это так и осталось воплощенным лишь в одной школе. Почему к такой удобной системе не подключены другие учебные заведения?

— Стоимость системы — от 1 до 3 миллионов рублей, если не приходится выполнять ремонт или менять текущее оснащение. После того как специалисты МЧС оценят эффективность такой системы на примере 29-й школы, возможно, эта технология получит распространение и в других учебных заведениях города. На форуме «Городские технологии» как раз будет обсуждаться вопрос их массовой установки. Вообще, в планах внедрить эту технологию сразу на нескольких объектах и уже их объединить в единый центр управления. Таким образом мы сможем удаленно мониторить состояние всех объектов, например всех школ города.

— Значит, «умными» скоро станут и другие школы. А будет ли это реализовано на других городских объектах?

— Система наша рассчитана на школы и образовательные учреждения, но также мы разрабатываем системы для промышленности и общественных зданий: торговых центров, офисных зданий, бизнес-центров. Сюда же входят и строящиеся объекты, и уже существующие. Опробовав эту систему в одной школе, можно было бы подключить и остальные, вывести все в общий информационный центр и подключить к службе 112. В любой нештатной ситуации сразу будет видно, где и когда случилось нечто из ряда вон выходящее. Если все в порядке — точки на общей карте горят зеленым. Если что-то не так — сигнал становится красным. И в Кемерове при такой системе число жертв бы свелось к нулю — в ту же секунду пожарные поняли бы, что произошло и где. В данной системе также существует возможность записи учета событий, то есть журнал записей можно поднять и посмотреть, какая последовательность каких аварийных ситуаций возникала, по какой причине, кто виноват и что с этим делать.

— То есть, если бы такая связующая система существовала в сгоревшем кемеровском ТЦ, трагедии удалось бы избежать?

— Если бы такая система была установлена в ТЦ «Зимняя вишня», удалось бы избежать огромного количества жертв, плюс это бы исключило человеческий фактор: оператор на пульте сразу бы заметил задымление, где и в каком месте оно произошло, соответствующее оповещение моментально ушло бы в МЧС, автоматически раздался бы звуковой сигнал.

— Запустить «умные» технологии на общегородском уровне непросто. Но почему такие технологии не используют коммерческие структуры, например застройщики?

— Сегодня мы столкнулись с проблемой, что коммерческие структуры, в частности застройщики, которым мы предлагали варианты, стремятся к оптимизации своих расходов и получению от объекта максимальной прибыли. Это ведет к тому, что заказчик сокращает затраты на современные технологии и применение новых устройств. Поэтому если мы говорим о современном строительстве, то без поддержки государственной власти и законопроектов сложно будет продвигать такие проекты в сферу строительства. На существующих объектах система показывает положительные результаты. Поэтому другие объекты нам еще предстоит освоить, предложить свои идеи.

Какие «умные» проекты уже успешно реализуются в городе?

Суставы на 3D-принтере

Индивидуальные импланты для восстановления тазобедренных и коленных суставов разрабатывают в лаборатории НИИТО, а печатают их на 3D-принтере в Академгородке. Под каждого конкретного пациента — свой имплант. Перед операцией врачи планируют вплоть до миллиметров каждую выпуклость кости. Ученые и медики собираются развиваться в направлении клеточных технологий и создавать новые ткани, ведь любая чуждая организму конструкция имеет риск не прижиться, даже если выполнена из ультрасовременных материалов.

Умная остановка для умного города

В конце декабря в центре Новосибирска появилась первая «умная» остановка — «Дом Ленина» около здания филармонии. Пассажиры могут узнать на электронном табло, когда прибудет нужный маршрут, вспомнить, какое сегодня число и сколько градусов на улице, а пока ждут автобус, воспользоваться бесплатным вайфаем или подзарядить гаджет. Современная остановка оснащена камерами видеонаблюдения и выполнена из высокопрочного стекла, которое почти невозможно разбить.

Снег долой по-современному

Новая, высокотехнологичная снегоплавильная станция, проект которой разработал завод «Труд», появилась в городе совсем недавно. Она способна утилизировать в сутки около тысячи кубометров снега. Для плавки используется вода, но основная «фишка» современной технологии в том, что песок отделяется от мусора и его можно использовать повторно. При этом новосибирская снегоплавильня стоит в 8–10 раз дешевле, чем канадские аналоги.

Ветрогенераторы в каждый дом В Новосибирске давно существует компания, поставляющая энергию солнца и ветра не только промышленным предприятиям, но и обычным людям. НПФ «Энергия» обеспечивает экологичным электричеством и теплом даже те районы, где нет центрального электроснабжения. От обогрева парника на даче до снабжения солнечной энергией целого предприятия — чем не альтернатива традиционной энергетике?