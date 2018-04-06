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Волгоградская область и Хабаровский край готовятся к наводнениям
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Волгоградская область и Хабаровский край готовятся к наводнениям 

Мир24 31 минуту назад
Гуманитарная операция в Волгоградской области идет круглые сутки. Местным жителям, которые страдают от затоплений, помогают сотрудники МЧС.
Такого половодья в регионе не видели уже восемь лет. Большинство людей надеются, что все обойдется и отказываются эвакуироваться. Спасатели доставляют им продукты и питьевую воду, помогают перевезти в безопасное место документы и ценные вещи. Кроме этого, они откачивают воду со дворов и расчищают русла рек.
«Если нужна эвакуация, эвакуируем непосредственно на сухие места жителей, домашний скот. Сегодня мы также провозили сотрудников Почты России, которые выдавали пенсию пенсионерам», — рассказал заместитель начальника филиала ЮРПСО МЧС РФ Александр Крылов.
В Хабаровском крае встретить большую воду только готовятся. Экипировку спасательных отрядов журналистам показали в региональном отделении МЧС.
Такие смотры в начале сезона паводков проходят ежегодно. Их задача — проверить, как оперативные группы подготовились к чрезвычайным ситуациям. В этом году сформировали пять таких отрядов. Каждый оснащен необходимой техникой и оборудованием, в том числе — современными катерами и пунктами мобильной связи.
«Данные силы и средства будут применяться, в первую очередь — для проведения превентивных мероприятий, для благосклонного прохождения паводка, но и в случае обострения ситуации уже будет привлекаться для спасения людей», — пояснил начальник отдела гражданской обороны ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.
Сейчас мобильные группы обследуют местные реки и выясняют, где наиболее вероятна опасность ледяных заторов.
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