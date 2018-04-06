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Елена Лапушкина проверила ход реконструкции Струковского парка и четвертой очереди набережной
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Елена Лапушкина проверила ход реконструкции Струковского парка и четвертой очереди набережной 

ТРК Губерния 2 часа назад
Погода на стороне строителей, работы идут полным ходом. Завезены все необходимые материалы. В ближайшие дни в парке начинается благоустройство, завозится чернозем. На него уложат рулонный газон. Из основных объектов остался только скейт-парк и летняя эстрада. Оба фонтана готовы, подведены все коммуникации. В 20-х числах апреля состоится пробный пуск. На набережной реконструкция также близится к завершению. Сейчас самое сложное — положить плитку. Общая площадь — около 15 тысяч кв. м, осталось 6 тысяч кв. м. Подрядчик обещает: рабочие будут трудиться в несколько смен. Также на набережной решается вопрос с цветом асфальта на втором ярусе — до реконструкции он был красным. «Сейчас это обсуждается, будем опираться на мнение жителей. Если он востребован, традиционен, и люди захотят его увидеть, конечно, мы будем решать вопрос, чтобы это был красный асфальт. Есть технологические сложности по восстановлению красного асфальта, но техническое решение мы точно найдем», — заверила глава Самары Елена Лапушкина. На обоих объектах трудятся 150 рабочих, задействовано несколько десятков единиц техники. Сдать парк и набережную планируется к 15 мая.
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