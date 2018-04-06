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Минмолодежи Дагестана проведет экологические марафоны в городах республики
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Минмолодежи Дагестана проведет экологические марафоны в городах республики 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Минмолодежи Дагестана проведет экологические марафоны в городах республикиНеобычный экологический марафон решили запустить в министерстве по делам молодежи Дагестана. Ведомство планирует провести флешмоб в социальных сетях и квест «Чистые игры» в Махачкале и Каспийске.
«По условиям флэшмоба участники выбирают локацию, где необходимо провести уборку, проводят там субботник, устанавливают штендер с надписью: «Соблюдайте чистоту». Выкладывают в социальных сетях под хештэгами #зачистуюмахачкалу #зачистыйкаспийск #экологическиймарафон фото до и после субботника. После этого передают эстафету дальше», — сообщают в ведомстве.
В первом субботнике, который пройдет 7 апреля, участие примут: министерство по делам молодёжи РД, министерство природных ресурсов и экологии РД, комитет по спорту, туризму и делам молодёжи г. Махачкала, вузы и волонтёрские отряды. По завершении марафона, который продлится до 25 апреля 2018 года, участникам вручат сертификаты.
Дата и время 1 субботника: 7 апреля 2018 г. в 10:00 ч.
Место проведения: Вдоль автодороги Каспийск — Махачкала (от Хушетского поворота до Редукторного поселка — гостиница «Метрополь»).
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