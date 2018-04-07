В Энгельсском районе власти сняли режим ЧС 

Паводковая ситуация в Энгельсском районе стабилизировалась, и сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение об отмене режима ЧС. Напомним, что его ввели вчера из-за опасной ситуации из-за весеннего половодья.
Осталось привести в порядок территорию, откачать из подвалов воду. Профильные чиновники отчитались о том, как проходят восстановительные и профилактические работы.
Пока уровень воды в Волге остается высоким и необходимо держать ситуацию под контролем, постоянно мониторить состояние подвалов и дорог.
Глава района Александр Стрелюхин поручил привести объекты города в нормативное состояние, учесть потери от паводка, а также систематизировать их, составить реестр подтопленных подвалов домов.