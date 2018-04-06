И.о. замглавы администрации города Пскова Алексей Захаров в разговоре с «МК в Пскове» подтвердил, что в его отношении возбудили уголовное дело по части 1, статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». «Да, возбудили по формальному признаку, по статье 286, пункт 1. Дальше я разбираюсь, я с этим не согласен, буду обжаловать однозначно. Для меня это впервые, буду разбираться. Я полностью буду это опротестовывать, обжаловать. Опять очередной формальный признак нарушения закона», — заявил Алексей Захаров. Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы должны были обсудить вопрос о назначении Захарова замглавы администрации Пскова, но сити-менеджер Александр Братчиков попросил отозвать этот вопрос, никак не прокомментировав эту просьбу. Депутаты сняли вопрос с повестки сессии. Следком отказался комментировать дело «МК в Пскове».