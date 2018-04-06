3 апреля прошло собрание участников публичных слушаний 

3 апреля в здании школы № 2031 прошли публичные слушания. На повестке дня стояло обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ТПУ «Улица Дмитриевского».
На собрании была представлена презентация проекта. Ее продемонстрировал руководитель группы ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры Андрей Миронов. Он проинформировал жителей по основным аспектам проекта. Жители района смогли задать свои вопросы. Они прозвучали в устной форме и были переданы в письменной форме.
Все замечания и предложения, которые были озвучены на собрании, зафиксированы в протоколе публичных слушаний. В течение семи дней после слушаний жители еще могут внести свои предложения. Подавать их необходимо в окружную комиссию, которая расположена в префектуре Восточного округа.