3 апреля прошло собрание участников публичных слушаний

3 апреля в здании школы № 2031 прошли публичные слушания. На повестке дня стояло обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ТПУ «Улица Дмитриевского».

На собрании была представлена презентация проекта. Ее продемонстрировал руководитель группы ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры Андрей Миронов . Он проинформировал жителей по основным аспектам проекта. Жители района смогли задать свои вопросы. Они прозвучали в устной форме и были переданы в письменной форме.

Все замечания и предложения, которые были озвучены на собрании, зафиксированы в протоколе публичных слушаний. В течение семи дней после слушаний жители еще могут внести свои предложения. Подавать их необходимо в окружную комиссию, которая расположена в префектуре Восточного округа.