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В центральной районной больнице выявлено недоброкачественная говядина
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В центральной районной больнице выявлено недоброкачественная говядина 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comВ центральной районной больнице выявлено недоброкачественная говядинаПри проведении плановой выездной проверки Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» установлено, что на хранении и реализации находилось мясо говядины в количестве 3,190 кг без маркировки (отсутствуют срок изготовления, производитель сроки годности, кроме этого, мясо говядины должно было храниться при температуре 0-+4ºС по факту Т -13ºС. Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Недоброкачественная продукция снята с реализации и утилизирована. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время ведется производство по делу.
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