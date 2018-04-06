В центральной районной больнице выявлено недоброкачественная говядина

фото pixabay.comВ центральной районной больнице выявлено недоброкачественная говядинаПри проведении плановой выездной проверки Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области Республике Марий Эл ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница» установлено, что на хранении и реализации находилось мясо говядины в количестве 3,190 кг без маркировки (отсутствуют срок изготовления, производитель сроки годности, кроме этого, мясо говядины должно было храниться при температуре 0-+4ºС по факту Т -13ºС. Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Недоброкачественная продукция снята с реализации и утилизирована. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время ведется производство по делу.