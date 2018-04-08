Ещё
Выздоровление Скрипалей назвали чудом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выздоровление Скрипалей назвали чудом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Выздоровление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в британском Солсбери, можно назвать чудом. Такое мнение высказал профессор кафедры токсикологии Лидского университета Алистер Хей, сообщает Sky News.
Хей уверен, что Скрипалей спас человек, вызвавший медиков. «Уверен, если бы парамедики не прибыли на вызов так быстро, Скрипали не выжили бы», — заключил эксперт. Он предположил, что пострадавших специально ввели в искусственную кому и вывели после того, как от отравляющего вещества удалось избавиться. По мнению Хея, врачи действовали «на ощупь».
Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля. По словам медиков, он быстро идет на поправку. Об улучшении состояния Юлии Скрипаль сообщалось в конце марта, 5 апреля полиция опубликовала заявление от ее имени. «Я пришла в себя неделю назад и рада сообщить, что с каждым днем мне становится лучше», — говорилось в нем.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.
Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар481
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет24
Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»242
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке116
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко31
Видео
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение