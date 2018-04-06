Лондон тянет всех в свою Страну чудес

Очередная попытка России прервать порочный круг голословных обвинений в свой адрес — в этот раз с помощью Организации Объединённых Наций — была превращена в фарс британцами и их союзниками.

Созванное по просьбе Москвы в ночь с четверга на пятницу заседание Совета безопасности должно было содействовать поиску истины в «деле Скрипаля», для чего планировалось принять соответствующее заявление. Ожидаемо, эта инициатива не встретила понимания у Лондона, которому правда, видимо, совсем не нужна.

Но вот потребность во всё новых и новых абсурдных версиях ощутима. Так, сегодня британская пресса соревнуется в версиях относительно мест происхождения пресловутого «Новичка». Накануне в шорт-лист вошёл город Шиханы под Саратовом

Шекспир такой театр абсурда не одобрил бы Полтора часа, если судить по официальной информации, понадобилось Совбезу для того, чтобы уже во второй раз выслушать стороны по «делу Скрипаля ». Правда, за прошедшее с 14 марта время (тогда СБ созывал Лондон) ситуация не прояснилась, наоборот, она обросла всё новыми и новыми деталями, часть из которых прямо опровергает изначально выдвинутую премьером Терезой Мэй версию о причастности России к отравлению британского агента.

Так, британская исследовательская лаборатория заявила, что не способна установить, является ли РФ страной происхождения вещества, от которого якобы пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Почему якобы? Потому что на днях была обнародована информация, что и она, и её отец поправляются, а их жизнь вне опасности. Как они смогли выжить после применения боевого отравляющего вещества — чудо, объяснение которому Лондону, видимо, ещё только предстоит придумать. Пока же Форин-офис, как это принято в последнее время, с некоторой задержкой проинформировал российскую сторону, что наша соотечественница пришла в сознание.

Возвращаясь к попыткам России найти правду с помощь авторитетной ООН, можно сказать, что наш постпред Василий Небензя задействовал весь арсенал убеждений, который только возможно. Для того чтобы достучаться до британцев, он прибегнул и к простой логике, и к английской литературе, да и просто к здравому смыслу.

Так, Василий Небензя предложил подумать, зачем России за две недели до президентских выборов и считаные месяцы до чемпионата мира по футболу травить Сергея Скрипаля. Притом что последний никакой угрозы для России уже не представлял.

Для того, наверное, чтобы более понятно довести до британской стороны нашу аргументацию, Василий Небензя вспомнил пример из английской литературы — «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла , где приговор предшествует обсуждению дела.

Но и этот изящный ход не возымел эффекта на представителей Туманного Альбиона, который в своём упорстве не только выдвигает серьёзнейшие, но ничем не подкреплённые обвинения в адрес суверенного государства. Но более того, своими действиями подрывает авторитет важных международных организаций, которые невольно становятся участниками британского спектакля. На днях это была Организация по запрещению химического оружия , а вчера стала ООН.

Почему британская коалиция должна распасться

Площадка Совбеза ООН предоставила возможность высказаться не только Москве и Лондону, но и другим членам СБ — постоянным и непостоянным.

Как показали выступления представителей этих стран: далеко не все фанатично верят британским партнёрам и, складывается ощущение, испытывают явный дискомфорт от созданной титаническими усилиями Великобритании абсурдной ситуации.

Не удивили США , которые, разумеется, возможности возложить на Россию все смертные грехи не упустили. Тем более что застрельщиком выступает Лондон, и если что, то пострадает главным образом британская репутация. Взявшая слово зампред при ООН Кэлли Карри заявила об ответственности Москвы, призвала по привычке мировое сообщество сплотиться против агрессии, и, наверное, самое удивительное — обвинила российскую сторону в создании конспирологических теорий.

В унисон ей выступили французы, отметившие, что других объяснений «атаке в Солсбери», кроме российской ответственности, нет. Шведы, поляки и представитель Нидерландов поступили мудрее, заявив о солидарности с Великобританией без выдвижения конкретных обвинений в адрес Москвы.

Китай, Казахстан, Кувейт, Боливия, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар и Но вот Эфиопия Перу от того, чтобы ставить под сомнение свою репутацию в угоду Лондону, воздержались. Представители этих государства осудили применение химического оружия как такового. Призвали, как, скажем, представитель Экваториальной Гвинеи, стороны к поиску мирного пути урегулирования возникшего кризиса. Казахский же полпред Кайрат Умаров заявил, что его страна ожидает обнародования конкретных фактов и доказательств.

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Таким образом, получилось, что всеми силами создаваемая Великобританией антироссийская коалиция, по крайней мере, в рамках ООН, пока никак не формируется. Впрочем, это не мешает отдельным британским СМИ упорно использовать термин «Британский дипломатический альянс». Но в том, насколько прочен этот «альянс», есть большие сомнения.

Видимо, слишком свеж ещё в памяти многих стран эпизод с пробиркой с «белым порошком», которым в ООН тряс Госсекретарь США Коллин Пауэлл, убеждавший мир в наличии химического оружия у Ирака

Позже он признался — та информация была неточной, а где-то сфальсифицированной. Но в итоге страну разрушили, Пауэлла отправили в отставку, а пример того, как сверхдержава, не стесняясь, обманывала всех остальных, включая верных партнёров, навсегда был вписан в историю международных отношений.