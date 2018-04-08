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Эксперт рассказал, почему удалось выжить Скрипалям
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Эксперт рассказал, почему удалось выжить Скрипалям 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сергею Скрипалю и его дочери повезло, что медики оперативно прибыли на место происшествия.
Бывшему британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи. Об этом заявил эксперт по токсикологии Аластер Хэй в интервью Sky News. Об этом пишет RT.
По его мнению, люди вызвавшие скорую, спасли жизни Скрипалей. Благодаря им медики появились на месте происшествия очень быстро.
Хэй рассказал, что нервно-паралитические вещества являются смертельным ядом и ущерб от их действий не возможно исправить, однако врачи, видимо, смогли ввести универсальный антидот, и он сработал. По словам специалиста, если отравленный человек долгое время сохраняет признаки жизни, то его организм начинает самостоятельно выводить токсин.
Эксперт предположил, что Скрипалей ввели в кому искусственно, для того, чтобы сократить нагрузку на мозг, а в это время их организмы могли выводить нервно-паралитические вещества.
Напомним, 4 марта отравили в британском городе Солсбери отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их доставили в реанимацию в критическом состоянии. На этой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание. Состояние ее отца также улучшилось.
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