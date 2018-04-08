Эксперт рассказал, почему удалось выжить Скрипалям

Сергею Скрипалю и его дочери повезло, что медики оперативно прибыли на место происшествия.

Бывшему британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи. Об этом заявил эксперт по токсикологии Аластер Хэй в интервью Sky News . Об этом пишет RT.

По его мнению, люди вызвавшие скорую, спасли жизни Скрипалей. Благодаря им медики появились на месте происшествия очень быстро.

Хэй рассказал, что нервно-паралитические вещества являются смертельным ядом и ущерб от их действий не возможно исправить, однако врачи, видимо, смогли ввести универсальный антидот, и он сработал. По словам специалиста, если отравленный человек долгое время сохраняет признаки жизни, то его организм начинает самостоятельно выводить токсин.

Эксперт предположил, что Скрипалей ввели в кому искусственно, для того, чтобы сократить нагрузку на мозг, а в это время их организмы могли выводить нервно-паралитические вещества.