Костромская область получит почти 2 миллиарда на развитие сельских территорий

Для Костромской области увеличили объем финансирования трехлетней программы устойчивого развития сельских территорий на 480 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Благодаря этой добавке в программу внесли коррективы. Всего с 2018 по 2010 годы наш регион получит на эти цели 1 миллиард 960 миллионов 300 тысяч рублей. Эти деньги направят на развитие водоснабжения, дорожной отрасли, газификации, медицинской помощи.

Так, улучшить водоснабжение в 2018 году планируют в Вохме, деревне Степаново Галичского района и Чапаевском сельском поселении Красносельского района. Дорожные работы запланированы в 8 районах, в эксплуатацию введут более 14 километров дорог.

В Красносельском районе реконструируют подъезд к почтовому отделению связи в деревне Шолохово, в Октябрьском районе — подъезд к Новинской начальной школе и ФАПу деревни Кузьмины, в Островском районе — подъезд к начальной школе в Красной Поляне.

В Сусанинском районе реконструируют подъезд к молочной товарной ферме в деревне Щетково, в Шарьинском районе — подъезд к Варакинскому ФАПу. Пройдут работы и в других районах.