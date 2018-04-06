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Костромская область получит почти 2 миллиарда на развитие сельских территорий
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Костромская область получит почти 2 миллиарда на развитие сельских территорий 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Для Костромской области увеличили объем финансирования трехлетней программы устойчивого развития сельских территорий на 480 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
Благодаря этой добавке в программу внесли коррективы. Всего с 2018 по 2010 годы наш регион получит на эти цели 1 миллиард 960 миллионов 300 тысяч рублей. Эти деньги направят на развитие водоснабжения, дорожной отрасли, газификации, медицинской помощи.
Так, улучшить водоснабжение в 2018 году планируют в Вохме, деревне Степаново Галичского района и Чапаевском сельском поселении Красносельского района. Дорожные работы запланированы в 8 районах, в эксплуатацию введут более 14 километров дорог.
В Красносельском районе реконструируют подъезд к почтовому отделению связи в деревне Шолохово, в Октябрьском районе — подъезд к Новинской начальной школе и ФАПу деревни Кузьмины, в Островском районе — подъезд к начальной школе в Красной Поляне.
В Сусанинском районе реконструируют подъезд к молочной товарной ферме в деревне Щетково, в Шарьинском районе — подъезд к Варакинскому ФАПу. Пройдут работы и в других районах.
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