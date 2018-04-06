Казань со Свияжском и Йошкар-Олой свяжут дополнительные электрички

Дополнительные электрички свяжут Казань Йошкар-Олой и Свияжском в летном 2018 года, сообщили в АО «Содружество».

С 15 апреля по 14 октября по пятницам, субботам и воскресеньям будет курсировать поезд №6383 сообщением Казань — Йошкар-Ола (15.10-18.16), с 16 апреля по 15 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам — поезд №6382 сообщением Йошкар-Ола — Казань (07.53-10.55).

С 30 апреля по 30 сентября также вводится в расписание поезд №6350 сообщением Свияжск — Казань (04.45-06.00, с понедельника по пятницу).