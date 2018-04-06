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Казань со Свияжском и Йошкар-Олой свяжут дополнительные электрички
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Казань со Свияжском и Йошкар-Олой свяжут дополнительные электрички 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Дополнительные электрички свяжут Казань с Йошкар-Олой и Свияжском в летном 2018 года, сообщили в АО «Содружество».
С 15 апреля по 14 октября по пятницам, субботам и воскресеньям будет курсировать поезд №6383 сообщением Казань — Йошкар-Ола (15.10-18.16), с 16 апреля по 15 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам — поезд №6382 сообщением Йошкар-Ола — Казань (07.53-10.55).
С 30 апреля по 30 сентября также вводится в расписание поезд №6350 сообщением Свияжск — Казань (04.45-06.00, с понедельника по пятницу).
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