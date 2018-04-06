Накануне Пасхи Дмитрий Азаров встретился с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием 

Сохранение культурных и духовно-нравственных ценностей — задача общая. Накануне Пасхи глава региона встретился с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием. Обсуждали реализацию инициатив, призванных способствовать просвещению подрастающего поколения, патриотическому воспитанию, укреплению значимости института семьи. «Конечно же, как всегда рассчитываем на Вашу помощь и поддержку тех усилий, которые есть в правительстве области и в сферах просвещения, и образования, и, в первую очередь, помощи людям нуждающимся. Со своей стороны также готовы к плодотворному сотрудничеству и в дальнейшем», — заявил Дмитрий Азаров.