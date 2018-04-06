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Накануне Пасхи Дмитрий Азаров встретился с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием
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Накануне Пасхи Дмитрий Азаров встретился с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием 

ТРК Губерния 2 часа назад
Сохранение культурных и духовно-нравственных ценностей — задача общая. Накануне Пасхи глава региона встретился с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием. Обсуждали реализацию инициатив, призванных способствовать просвещению подрастающего поколения, патриотическому воспитанию, укреплению значимости института семьи. «Конечно же, как всегда рассчитываем на Вашу помощь и поддержку тех усилий, которые есть в правительстве области и в сферах просвещения, и образования, и, в первую очередь, помощи людям нуждающимся. Со своей стороны также готовы к плодотворному сотрудничеству и в дальнейшем», — заявил Дмитрий Азаров.
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