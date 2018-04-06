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В Дирекции транспортного строительства Петербурга проводится обыск с участием ФСБ
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В Дирекции транспортного строительства Петербурга проводится обыск с участием ФСБ 

Интересант 53 минуты назад
В Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга проводится обыск, сообщили в региональном Управлении ФСБ России без уточнения подробностей. Учреждение, в котором сейчас проводят следственные действия правоохранители, подведомственно комитету по развитию транспортной инфраструктуры северной столицы и выступает заказчиком сооружения и реконструкции соответствующих объектов.
Напомним, что в мае прошлого года в дирекции, а также в офисе ЗАО «Пилон», уже происходили обыски и выемки документов. Фирма была подрядчиком работ по реконструкции Дворцового моста, строило Яхтенный мост к новому стадиону на Крестовском острове, путепровод на пересечении Дунайского проспекта с Пулковским шоссе и другие объекты. Сейчас «Пилон» строит мост на остров Серный.
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