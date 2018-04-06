Минэкономразвития: налоговые органы получили около тысячи уведомлений от самозанятых

«Сегодня подано около тысячи уведомлений от самозанятых, при этом на известном агрегаторе, позволяющем находить исполнителей для решения бытовых задач, зарегистрировано более 500 тысяч человек», — привёл данные Паршин.

По его данным, сегодня в реестре малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 6 миллионов 100 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доля ИП составляет 3,2 миллиона.

«Сейчас наша задача — определиться со статусом самозанятых, понять, являются ли они в какой-то мере индивидуальными предпринимателями, и определиться с порядком налогообложения», — сообщил Максим Паршин.