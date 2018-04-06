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Лукашенко поздравил Россию с достойно проведенными президентскими выборами
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Лукашенко поздравил Россию с достойно проведенными президентскими выборами 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Россию с достойно проведенными выборами президента и заявил, что надеется на сохранение лидирующей позиции РФ в деятельности СНГ.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта, победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.
"Прежде всего, хочу поздравить Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами. Россияне проголосовали за динамичное экономическое и социальное развитие страны", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Белорусский лидер заявил, что рассчитывает «на сохранение лидирующей позиции России в деятельности Содружества».
Он добавил, что 11 апреля состоятся президентские выборы в Азербайджане. «Убежден, что азербайджанский народ сделает выбор в пользу укрепления и процветания своего государства», — отметил Лукашенко.
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