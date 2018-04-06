Лукашенко поздравил Россию с достойно проведенными президентскими выборами

Выборы президента РФ состоялись 18 марта, победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.

"Прежде всего, хочу поздравить Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами. Россияне проголосовали за динамичное экономическое и социальное развитие страны", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Белорусский лидер заявил, что рассчитывает «на сохранение лидирующей позиции России в деятельности Содружества».