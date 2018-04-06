Полицейские Преображенки подготовились к Чемпионату мира по футболу

Более пятисот незаконных мигрантов выявили в нашем районе.

Полицейские района Преображенское много внимания уделяют профилактике правонарушений. Частью этой работы является и контроль за соблюдением миграционного законодательства. За последние месяцы привлекли к ответственности 517 иностранцев, которые живут в нашем городе без регистрации. Проведение профилактических мероприятий помогло стабилизировать ситуацию на Преображенке. Количество преступлений постепенно снижается, становится меньше грабежей, краж и разбоя.

Также полицейские контролируют ситуацию на массовых мероприятиях. Это очень большая работа, ведь в нашем районе часто проводятся разнообразные праздники и спортивные матчи — только в прошлом году их было 175. И все они прошли без нарушений — об этом позаботились полицейские.