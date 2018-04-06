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В Мособлдуме предложили включить смартфоны в перечень технических средств реабилитации для инвалидов
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В Мособлдуме предложили включить смартфоны в перечень технических средств реабилитации для инвалидов 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики предлагает включить в перечень технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов смартфоны и современные телевизоры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета Андрей Голубев.
«Мы рекомендуем федеральному фонду социального страхования внести корректировки в технические задания, требования которых к этим ТСР применяются. К примеру, сегодня по ранее утвержденным критериям (техническим заданиям) для инвалидов по слуху приобретаются телефоны кнопочных устаревших конструкций. А с учетом того, что сейчас активно внедряются различные информационные ресурсы, сервисы, которые можно скачать на телефон, мы предлагаем пересмотреть эти технические условия, добавив туда более современные средства коммуникации. Не только кнопочные телефоны, которые только обеспечивают связь, но и смартфоны», — подчеркнул депутат.
По его словам, также с целью реабилитации для инвалидов предлагается закупать современные телевизоры.
«Мы предлагаем пересмотреть позиции по телевизорам. Сегодня не имеет смысла приобретать старые телевизионные приемники с небольшим экраном. Надо закупать современные», — считает А. Голубев.
Он напомнил, что в 2017 г. Мособлдума приняла закон, согласно которому Подмосковье смогло расширить перечень ТСР. Проживающие в Московской области инвалиды смогли получить аккумуляторы для кресел-колясок, глюкометры с речевым выходом, подъемники для ванной, многофункциональные медицинские кровати.
А. Голубев отметил, что по итогам реализации исполнения этого закона к концу 2018 г. комитет может выступить с предложением расширить перечень ТСР.
«Мы будем выходить с такой инициативой к органам испольнительной власти региона по итогам исполнения закона в 2018 г. Мы проанализируем в конце года и предложим конкретный перечень того, что необходимо предложить», — подытожил депутат.
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