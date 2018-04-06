В Липецке состоялось первое заседание совета по вопросам добровольчества

На повестка дня были вопросы о проведении Года добровольца, использовании единой информационной системы «Добровольцы России», а также организации работы совета.

"В ближайшем будущем нас ждет много нового, — заявил на заседании совета директор регионального центра развития добровольчества Дмитрий Подхалюзин. — На портале ЕИС «Добровольцы России» планируется запустить образовательные программы, региональные волонтерские разделы, раздел международного волонтерства. Будет сформирована мотивационная система для волонтеров и организаций. При оценке качества выполненной работы добровольца организация оценит его по определенной шкале баллов, а доброволец оценит возможности, в которых он принимал участие, формируя среднюю оценку деятельности организации. На основе данных оценок будет формироваться общий и региональный рейтинги волонтеров и организаций".